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Simge Sağın'ın estetiksiz hali olay oldu

'Miş Miş' şarkısıyla tanınan ve 'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Simge Sağın, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:21
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Simge Sağın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Simge Sağın'ın estetiksiz hali olay oldu
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Şarkıcı Simge Sağın, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyanın diline düştü. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi bölümünü bitiren Simge Sağın, ''Miş Miş'' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.

'Ben Bazen' ve 'Öpücem'' gibi besteleriyle tanınırlığını arttıran Simge Sağın, şimdilerde Türkiye'nin en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alıyor.

İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Simge Sağın, estetiksiz haliyle şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıları, ''Paran varsa güzelsin'', ''Göz kapağını aldırmış'' ve ''Dudak dolgusu bir insanı bu kadar değiştirebilir'' gibi yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcının zayıfladığını ve makyaj yapmayı öğrendiğini dile getirdi.
 

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