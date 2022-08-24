Hazal Kaya'dan 'ihanet' iddiasına alyanslı yanıt

İkinci bebeğine 3 aylık hamile olduğu söylenen oyuncu Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay ile arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Hazal Kaya, Nişantaşı’nda bir kafede arkadaşlarıyla buluşup keyifli vakit geçirdi.

Hazal Kaya'nın bir ara kendisini görüntüleyen basın mensuplarına parmağındaki alyansını göstermesi dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat oturduğu mekandan hesabı tek başına ödeyip çıkan oyuncu, bu sırada çağırdığı otomobilinin trafikte kendisini beklediğini söyleyip, basın mensuplarının sorularından kaçtı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Hazal Kaya, basın mensuplarının "İkinci kez hamile olduğunuz söyleniyor" demesi üzerine "Her şey yolunda, çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim" diyerek otomobiline bindi.