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  • Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı. İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı. İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

İkinci kez hamile olduğu iddia edilen oyuncu Hazal Kaya, haberlerin doğru olduğunu söyledi. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:16
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Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı! İkinci bebek sevinci

Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı. İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor
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Oyuncu Hazal Kaya’dan müjdeli haber geldi.

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünya evine giren Hazal Kaya ikinci bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava Melike Şahin konserine giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı.

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.

“FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEM”

Hazal Kaya, dün sosyal medya paylaşımında sağlık problemleri yaşadığını açıklamıştı. Kaya paylaşımında "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem… Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum" demişti. 
 

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