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Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım. "9'a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum"

Oyuncu Hazal Kaya, sağlık problemleri yaşadığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem… Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum" dedi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:28
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Hazal Kaya'dan korkutan açıklama: 9'a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum

Hazal Kaya'dan endişelendiren paylaşım. ''9'a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum''
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Sosyal medyadan bir süre uzak kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlenen ve aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasındaydı. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etti.

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Hazal Kaya, öneki gün yaptığı paylaşımda "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." diye konuştu.

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