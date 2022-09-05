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İBB’den alınarak Hazine’ye devredilmişti... Çevre Bakanlığı’ndan ‘yalı’ açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'den alınarak Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 23:51
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İBB’den alınarak Hazine’ye devredilmişti... Çevre Bakanlığı’ndan ‘yalı’ açıklaması

İBB’den alınarak Hazine’ye devredilmişti... Çevre Bakanlığı’ndan ‘yalı’ açıklaması
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İstanbul Valiliği’nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alarak Hazine'ye devretti.

BAKANLIKTAN HAZİNE'YE DEVREDİLEN YALILAR AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır. Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.”

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