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  • İmamoğlu’ndan Akşener’e çok konuşulacak hediye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziya

İmamoğlu’ndan Akşener’e çok konuşulacak hediye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar hakkında" konuştuklarını dile getirirken İmamoğlu’nun Akşener’e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:34
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:39
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu’ndan Akşener’e çok konuşulacak hediye

İmamoğlu’ndan Akşener’e çok konuşulacak hediye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İBB’ye girişte tören Zabıta’nın tören mangasıyla karşılanan Akşener, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik"

BOĞAZİÇİ YALILARI KİTABINI HEDİYE ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etmesi dikkat çekti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Fehime ve Hatice Sultan Yalıları'nın, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildiği açıklanmıştı

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The İMAM
8.09.2022 14:40
Ver MANSUR Beye yetkiyi Gör % 70 ETKIYİ.. (***Slogan bu***)  
 
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