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  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama. İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Hazine'ye devredilmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama. İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Hazine'ye devredilmişti

Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetinin İBB'den alınarak Hazine'ye devredilmesi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:57
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:07
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama. İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Hazine'ye devredilmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama. İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Hazine'ye devredilmişti
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İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devretti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün İBB'nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, boğazdaki yalıların akıbetiyle ilgili, "Birinci boğaz köprüsünün hemen alt bölümünde arkamızda Ortaköy'le başlayan ve Kuruçeşme'ye doğru devam eden bu süreçte hemen arka tarafta iki önemli yapıyı görüyorsunuz. Biri daha görünür bir tanesi ise bir şantiye görünümlü iki yapı. Bu iki yapı Osmanlı döneminin iki önemli kadın sultanına ait. Biri Fehime Sultan diğer de Hatice Sultan Yalıları. İl özel idaresi ile Türk Hava Yolları DOCO iş birliğinin ortaklı arasında yapılan 25 yıllık sözleşme süreci ve ardından bu yalıların İBB'ye devriyle yaşanan bir takım hususların tarihçesi. Onun için kısa bir açıklama olmayacak"  ifadelerini kullanmıştı.

THY'den konu ilişkin yapılan açıklamada, "Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinde olup şirketimizin 2009 yılından beri 'kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBB TV'de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur. Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı, bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY) (yüzde 50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (Yüzde 49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

YALILARA EL KONULDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Fehime ve Hatice Sultan Yalıları'nın, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildiği açıklandı. 

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Emlakçı
5.09.2022 17:28
Kasada para yok satacaklar  
 
Erol küçük
5.09.2022 17:27
25 yıl büyük şehir belediyesi akp de iken neden el konmuyor da şimdi konuyor biri cıkıp acıklasın  
 
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