6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'den alınan yalıların görüntüleri ortaya çıktı! Restorasyon adı altında otel şantiyesine döndürülmüş

İBB'den alınan yalıların görüntüleri ortaya çıktı! Restorasyon adı altında otel şantiyesine döndürülmüş

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Fehime ve Hatice Sultan yalılarının Hazine'ye devredilmesinin nedenini paylaştı. Polat, 'Restorasyon' bahanesiyle 4 bin 500 m2 alan 39 bin m2'ye çıkarılıp kaçak imalatla imar vurgununa dönüşmüş.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 02:25
Takip Et

İBB'den alınan yalıların görüntüleri ortaya çıktı! Restorasyon adı altında otel şantiyesine döndürülmüş

İBB'den alınan yalıların görüntüleri ortaya çıktı! Restorasyon adı altında otel şantiyesine döndürülmüş
+
Aa
-

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak Hazine'ye devrettiği Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarında 'restorasyon' skandalı ortaya çıktı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB görevlilerinin yalıların içine alınmamasının nedeni olduğunu iddia ettiği görselleri paylaştı.

Polat, sosyal medya hesabından 'restorasyon' gerekçesiyle alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39 bin m2'ye çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürüldüğünü, 'otopark' denen alanlarla deniz seviyesinin 25 metre altına inilerek devasa balo salonları yapıldığını söyledi.

Polat, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına dair gerçekleri şu ifadelerle paylaştı:

"Neden? 2009’da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restpre edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu. Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü.

Çünkü restorasyon bahanesi ile alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39.000m2 çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürülmüştü. Çünkü otopark dedikleri alanda balı salonları, 25 metre denizin altına indikleri bir inşaat vurgunu yapmışlardı.

3 yıldır İBB mülkünü şirketin işgalinden kurtarmak için görevini yapmaya çalışan İBB çalışanlarına karşı onlarca suç işlendi. Bugün İBB’den alındı. Restorasyon adı altında tarihi sarayların katliamı ve imar vurgunu kapalı kapılar ardından devam edecek.

Nasıl bir imar vurgunu olduğunu tarihi sarayların altı oyularak yapılmış, yerin 25 mt altına inmiş devasa balo salonunun içinde çalışan iş makinesinin boyutundan anlayabilirsiniz.

Bu gördüğünüz “tarihi sarayın” içi. Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
3
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
5
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
6
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
7
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
﻿Tunceli’de orman yangını
﻿Tunceli’de orman yangını
﻿Tunceli’de orman yangını
﻿Seferovic gol attığını sanıyor!
﻿Seferovic gol attığını sanıyor!
﻿Seferovic gol attığını sanıyor!
﻿COVID-19 yapay zeka kullanılarak ses ile tespit edebilir
﻿COVID-19 yapay zeka kullanılarak ses ile tespit edebilir
﻿COVID-19 yapay zeka kullanılarak ses ile tespit edebilir
﻿FIBA, Türkiye'nin Gürcistan maçıyla ilgili kararını açıkladı
﻿FIBA, Türkiye'nin Gürcistan maçıyla ilgili kararını açıkladı
﻿FIBA, Türkiye'nin Gürcistan maçıyla ilgili kararını açıkladı
﻿Silivri’de elektronik eşya fabrikasındaki korkutan yangın
﻿Silivri’de elektronik eşya fabrikasındaki korkutan yangın
﻿Silivri’de elektronik eşya fabrikasındaki korkutan yangın
﻿Trabzon'da sağanak etkili oldu
﻿Trabzon'da sağanak etkili oldu
﻿Trabzon'da sağanak etkili oldu
﻿Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı
﻿Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı
﻿Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.