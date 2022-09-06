İBB'den alınan yalıların görüntüleri ortaya çıktı! Restorasyon adı altında otel şantiyesine döndürülmüş

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak Hazine'ye devrettiği Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarında 'restorasyon' skandalı ortaya çıktı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB görevlilerinin yalıların içine alınmamasının nedeni olduğunu iddia ettiği görselleri paylaştı.

Polat, sosyal medya hesabından 'restorasyon' gerekçesiyle alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39 bin m2'ye çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürüldüğünü, 'otopark' denen alanlarla deniz seviyesinin 25 metre altına inilerek devasa balo salonları yapıldığını söyledi.

Polat, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına dair gerçekleri şu ifadelerle paylaştı:

"Neden? 2009’da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restpre edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu. Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü.

Çünkü restorasyon bahanesi ile alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39.000m2 çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürülmüştü. Çünkü otopark dedikleri alanda balı salonları, 25 metre denizin altına indikleri bir inşaat vurgunu yapmışlardı.

3 yıldır İBB mülkünü şirketin işgalinden kurtarmak için görevini yapmaya çalışan İBB çalışanlarına karşı onlarca suç işlendi. Bugün İBB’den alındı. Restorasyon adı altında tarihi sarayların katliamı ve imar vurgunu kapalı kapılar ardından devam edecek.

Nasıl bir imar vurgunu olduğunu tarihi sarayların altı oyularak yapılmış, yerin 25 mt altına inmiş devasa balo salonunun içinde çalışan iş makinesinin boyutundan anlayabilirsiniz.

Bu gördüğünüz “tarihi sarayın” içi. Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş."