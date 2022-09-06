İBB'den alınan yalıların ardından gündem oldu: 'Erdoğan'dan Erdoğan'a eleştiri'

İstanbul Valiliği’nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak Hazine'ye devretti.
Gelişmenin ardından CHP Çanakkale Milletvekili Muarrem Erkek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı iken merkezi hükümeti eleştirdiği konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Erkek, videoyu, ''Recep Erdoğan’dan Tayyip Erdoğan’a sert eleştiri'' notuyla paylaştı.
Erdoğan söz konusu videoda ''Bu belediye halkın belediyesi... Ülkeyi geren sizsiniz... Bu merkezi yönetimdeki anlayış çetelerle müşterek çalışan kafa, mafyayla müşterek çalışan kafa'' diyor.
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