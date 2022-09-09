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Bakanlık metrobüsün köprü ayağını satıyor. Şimdi de metrobüs durağı İBB'nin elinden alınıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Küçükçekmece, Beşyol’da bulunan metrobüs yaya köprüsünün ayağının bulunduğu parseli satışa çıkardı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:52
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:23
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Beşyol'daki metrobüsün köprü ayağını satışa çıkardı

Bakanlık metrobüsün köprü ayağını satıyor. Şimdi de metrobüs durağı İBB'nin elinden alınıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, metrobüs yaya köprüsünün ayağının bulunduğu parseli satışa çıkardı. Parseli alacak olan ya köprüyü kaldıracak ya da köprüden geçenlerden para alacak.

Çevre Bakanlığı İstanbul’un 4 ayrı ilçesinde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 19 parseli açık artırma ile satışa çıkardı. Bakanlığın kendi internet sitesinde yayınlanan ilana göre satışa çıkarılan parsellerin 13’ü Sancaktepe, 3’ü Tuzla, 2’si Küçükçekmece ve biri de Şile’de bulunuyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre ,Küçükçekmece’de satışa çıkarılan parsellerin biri Safra Mahallesi Beşyol’da bulunuyor. E-5 Karayolu’nun kenarında bulunan 13231 parsel nolu arsa 204 metrekare büyüklüğünde. Söz konusu parsel imar planlarında "prestij hizmet alanında” kalıyor ve Emsal=2 inşaat hakkı bulunuyor. Bakanlık arsa için 7 milyon 157 bin TL muhammen bedel belirledi.

Ancak Bakanlığın satış listesine koyduğu parsel üzerinde, Beşyol Metrobüs yaya köprüsünün ayağı bulunuyor. Arsayı alacak olanın, imar planlarında belirlenen inşaat hakkının kullanabilmesi için köprü ayağını arsa üzerinden kaldırması gerekiyor.

Satışa konu edilen Küçükçekmece’deki arsa için tanımlanan “prestij hizmet alanlarında” şu yapılar yapılabiliyor:

Bakanlığın satış duyurusunu yaptığı 19 parselin en büyüğü Tuzla Tepeören’de bulunuyor. 25 bin 327 metrekarelik parsel için 101 milyon muhammen bedel belirlendi. 19 parselin toplam büyüklüğü 41 bin metrekareyi buluyor. Parsellerin toplam muhammen bedelleri ise 175 milyon TL’yi aşıyor.

İlanın sonunda şu ifade dikkat çekici:

“Mevcut haliyle satılmakta olup teslim alma yükümlülüğü alıcıya aittir.”

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senol
9.09.2022 15:06
Bu kin niye niye.  
 
Vatandaş
9.09.2022 15:02
Daha satılacak iki ayaklı deve kuşlarımızda var..onlarda 2023 de satışa çıkacak .  
 
M.C
9.09.2022 14:50
Ulkeyi sata sata bitirdiler. Artik kucucuk arsalara kadar dustuler.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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