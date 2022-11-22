Suudi Arabistan Türkiye’ye 5 milyar dolar borç veriyor. Nebati iki eli önünde beklemişti

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar aktarmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

Seçimler yaklaşırken yurt dışından kaynak arayan hükümete Suudi Arabistan’dan iyi haber geldi.

Reuters’ın aktardığına göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurdu.

G20 ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşme sırasında Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi işaret ettiği görüntü çok konuşulmuştu.

BAKAN NEBATİ SUUDİ ARABİSTAN’A GİTMİŞTİ

Suudi Arabistan’a giden Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati’nin programlarını değerlendiren uzmanlar, ziyaretlerin sebebinin "Para bulmak" olduğunu belirtmişti.

Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, ziyaretin en önemli amacının iki ülkenin karşılıklı döviz takası anlamına gelen “swap” anlaşması olduğunu söyledi.

İktidarın seçime kadar çok büyük bir döviz açığını karşılaması gerektiğini belirten Babuşçu, şu yorumu yaptı:

Minimum 50 milyar dolar para lazım, seçime kadar ülkeyi götürebilmeleri için. Bu görüşmeye de onun için gittiler. Swap yapmak isteyeceklerdir ama ben olmasına çok ihtimal vermiyorum. Haziranda en üst düzey görüşmeler yapıldı direkt Kral Selman bin Abdülaziz geldi buraya yine de olmadı. Ben ABD’nin buna izin vereceğini sanmıyorum.