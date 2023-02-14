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Depremzedeler için kurulacak 'yurtlar' yola çıktı

Kazakistanlı gönüllülerin, Kahramanmaraş'ta depremzedelere geçici barınma imkanı sağlamak için kuracağı geleneksel çadır evleri olan "yurt" malzemeleri ile 40 ton insani yardımı taşıyan THY'nin özel kargo uçağı, Almatı'dan Adana'ya yola çıktı

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:33
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Kazakların depremzedeler için kuracağı geleneksel çadır evleri yurtlar yola çıktı

Depremzedeler için kurulacak 'yurtlar' yola çıktı
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Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, yaptığı açıklamada, bugün Türk Hava Yolları'nın özel kargo seferiyle 40 ton insani yardımın, Almatı'dan Adana'ya gönderildiğini bildirdi.

Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Kazakistan toplumunun Türkiye için adeta seferber olduğunu belirterek, "Bugün aralarında 84 adet Kazak çadırının (yurt) da bulunduğu insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağımız yola çıktı" dedi.

"100 TON CİVARINDA İNSANİ YARDIM BULUNUYOR"

Halihazırda Almatı Havalimanı'nda 100 ton civarında insani yardımın bulunduğunu kaydeden Akıncı, "TAV ve THY şirketlerimizin kıymetli yardımlarıyla en kısa sürede bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Dayanışma sergileyen, kardeşlik duygularını esirgemeyen Kazakistan toplumuna şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

12 KİŞİLİK UZMAN EKİP KURACAK

Bir grup Kazak gönüllü, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş kentine, 100'den fazla geleneksel çadır evi "yurt" göndereceklerini ve söz konusu çadırları kurmak için 12 kişilik uzman ekibin yola çıktığını bildirmişti.

Orta Asya'nın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan "yurtlar", göçebelerin yaşam koşullarına uygun tasarımı, soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde hala kullanılıyor. (AA)

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