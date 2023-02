Babacan'dan Bahçeli'ye yanıt: Tek bir afet bölgesi görmeden ahkam kesiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Maraş merkezli depremle ilgili sözlerine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Masal anlatmayın, ülke ne hâlde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin" dedi.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

"Milliyetçi Hareket Partisi nerede?" diye soranları ciddiye alıp cevap vermeyeceğini ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğini ifade eden Bahçeli, "Biz her yerdeyiz...'Devlet nerede' diyenlere bir çift sözüm var; deprem bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle vardır. Devlet yok diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez." dedi.

ALİ BABACAN'DAN BAHÇELİ'YE YANIT

Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı'nın depremzedelere kapılarını açmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bahçeli için, "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor!" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz?"

"Ben gittim. Sizin adım atmadığınız hem de vekili olduğunuz memleketiniz Osmaniye’nin hâlini gördüm. Adıyaman’ı, Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı, Adana’yı gördüm. Kurtulan vatandaşlarımızı dinledim. Masal anlatmayın, ülke ne hâlde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin."

BAHÇELİ HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR'U HEDEF ALDI

Bahçeli, partisinin haftalık grup konuşmasında "Çalışmalarını meşgul etmemek için gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde, istismar peşinde değiliz. 'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklara söylüyorum, devlet baktığınız her yerde tüm heybetiyle hakimdir" demiş ve deprem bölgesi için yardım toplayan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak, "Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların televizyonlarda artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullanmıştı.