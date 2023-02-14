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Prof. Ceyhan deprem bölgesindeki herkesi neden uyardı

Pandemi günlerinin efsane ismi Prof. Mehmet Ceyhan’dan bu kez deprem bölgesi için kritik bir uyarı geldi. Ceyhan, ''Enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmalı'' dedi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:56
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Prof. Mehmet Ceyhan'dan deprem bölgesi için kritik çağrı

Prof. Ceyhan deprem bölgesindeki herkesi neden uyardı
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın deprem bölgesindeki 10 ilde yaşanabilecek muhtemel sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Prof. Ceyhan, "Direkt enkaz altındaki cesetlerden bir hastalık bulaşması söz konusu değil. Ancak orada bir sürü hayvanlar var, köpekler var. Cesetleri parçalayabilirler. Dolayısıyla bu yolla herhangi bir mikrop, bakteri ortama saçılırsa bu etkileyebilir. Havanın soğuk olması bunu geciktirir. Bu çok büyük bir tehlike değil.” diye konuştu.

PROF. CEYHAN: KEMİRGENLER ORTAYA ÇIKACAK

Prof. Ceyhan kemirgenler konusunda uyarılarda bulundu:

"Biz daha önceki depremlerden biliyoruz, Gölcük depreminde gördük. Henüz çıkmadılar ortaya ama şu andan itibaren aç kalınca kemirgenler çıkacak ortaya. Sıçanlar, fareler. Bunlar insanları ısırabilir. Depremlerde altyapı parçalandığı için bunlar çok sayıda ortaya çıkabilir. Kemirgen ısırmalarıyla çok sık karşılaşabiliriz. Tabi insanın aklına ilk kuduz geliyor. Türkiye'de kemirgenden kuduz riski yok. Ancak tabi bir kemirgen ısırdığı zaman önerdiğimiz belli bir antibakteriyel tedavi var. Onu başlıyoruz ama kuduz riski asıl başı boş köpeklerden doğacak. Bunlar barınamadığı için kuytu bir yer bulursa, burada yarasa tarafından ısırılabilir. Kuduz olabilir. Bunların ısırmaları kuduz yönünden risk oluşturacak.”

KUDUZ VE TETANOZ AŞISI ŞART

“Deprem bölgesinde bu olaylar normal yerlere göre çok daha sık görülür. Onun için temas öncesi aşılama öneriyoruz ama bırak temas öncesini temas sonrası aşılamada bile sıkıntı var.” diye uyarıda bulunan Prof. Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla ne yapıp edip kuduz aşısını temin etmeleri lazım. Yurtdışından ihaleye falan bakmadan bir an önce oradaki insanlara yetecek kadar miktarda, o bölgede kalan nüfusa bakıp, onların hepsi risk altında diye düşünsen bile. En azından bunların yüzde 20'si kadar bir kuduz aşısı temin edilmesi lazım.
İkincisi depremde en çok korktuğumuz şeylerden biri de tetanozdur. Çünkü bu yıkıntı altından çıkarılan yaralıların tamamına… Eğer bir şekilde 5 yıl içinde tetanoz aşısı olmadığı öğrenilebilirse hemen çıkarılır çıkarılmaz yapılacak ilk işlerden biri tetanoz aşısı yapmak olmalı. Şu anda Türkiye'de difteri tetanoz ve Hepatit B aşılarında çok ciddi sorun var.Yani yok bu aşılar. Şimdi burada tetanoz vakaları çıkmaya başlarsa, tetanoz da kuduz da çok yüksek oranda öldürücü… Tanıyı koyduğunda hastayı kurtarmak çok zor”

"SOLUNUM YOLUYLA HER TÜRLÜ HASTALIK BİRBİRİNE BULAŞACAK"

Prof. Ceyhan depremin çok zor geçirilen günlerde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Öte yandan bir de öyle bir zamanda oldu ki deprem… Tam bu sene artan grip, covid, RSV gibi, solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerin çok arttığını ve insanların eski senelere oranla çok daha yüksek oranda bu hastalıklara yakalandığını konuşurken oldu deprem. Şimdi ortam soğuk ve bu insanların ayrı ayrı değil aileleri… Büyük çadırlarda, salonlarda, toplu halde tutuyoruz bu insanları. O insanlar solunum yoluyla her türlü hastalığı birbirlerine bulaştıracaklar.
Onun için bölgedeki insanların öncelikle grip aşısı olması lazım. Covid'in yayılmasını önlemek için de Covid aşısı eksik olanların aşılarının tamamlanması lazım. Bunun planlamasını oradaki insanlara bırakmamak lazım. İsteyen gelsin aşı yapayım dersen kimse gitmez çünkü oradaki insanların canı yanıyor. Yakını enkaz altında. O insanın aşı düşünecek hali yok. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın düşünmesi lazım.”

"KURTARMA EKİPLERİNİN DERHAL AŞILANMASI LAZIM"

“Öte yandan bölgedeki yardım ekiplerinin, sağlık ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin sağlığının korunması lazım.” Diye konuşan Prof. Ceyhan, şöyle konuştu:

“Çünkü onlar hastalandığı zaman bütün iş aksayacak. Dolayısıyla ekiplerin eksiklerinin tamamlanması lazım. Kurtarma ekibinde çalışanların hepsine acil tetanoz aşısı yapmak lazım. Kurtarma ekipleri yaralanıyorlar. Tetanozun en çok bulaştığı yerler, toprak, çimento ve özellikle demir… Bunlarla ufak yaralanmalarda bile bulaşabilir. Kurtarma ekibinin derhal aşılanması lazım"

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