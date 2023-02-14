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Türkiye'de inşa edilen toplu mezarlar uydu görüntülerine yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremlerde 31 bin 974 kişi öldü. Yeni uydu görüntüleri Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için toplu mezarlar yapıldığını ortaya koydu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:24
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Türkiye'deki toplu mezarlar uydu görüntülerine yansıdı

Türkiye'de inşa edilen toplu mezarlar uydu görüntülerine yansıdı
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Independent Türkçe'nin haberine göre, 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeyini vuran 7.7 büyüklüğündeki güçlü deprem ve artçı sarsıntılarının ardından 9 saat sonra 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha vurmuştu.

Depremlerde şimdilik 31 bin 974 kişi ölürken, 80 bin 278 kişi yaralanmıştı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Yıkıcı depremler nedeniyle iki ülkede şimdilik 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Maxar tarafından yayımlanan fotoğraflarda, şehir merkezindeki binalarda büyük hasarın meydana geldiği Kahramanmaraş da dahil, etkilenen bölgedeki birçok şehirde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

TOPLU MEZAR GÖRÜLDÜ

Uydu görüntüleri ayrıca Kahramanmaraş'ın güneydoğusunda, daha fazla deprem kurbanı bulundukça hızla genişleyen bir toplu mezarlığı da gösteriyor.
Antakya'nın kuzeydoğusundan alınan görüntüler de yeni bir mezarlık inşasını içeren benzer bir faaliyeti ortaya koyuyor.

Associated Press'in Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun bir raporuna dayandırdığı haberine göre, deprem nedeniyle Türkiye'de meydana gelen maddi hasarın 84,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

150 BİN KİŞİ BARINAKLARDA

Türkiye'deki yetkililer, pazartesi günü yaptıkları açıklamada 150 binden fazla afetzedenin etkilenen illerin dışındaki barınaklara taşındığını belirtti.
Birleşmiş Milletler, sınır komşusu Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Türkiye'den ülkenin isyancıların elindeki kuzeybatısına yardım ulaştırmak için iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini söyledi.

Yetkililer, Beyaz Miğferler adlı kurtarma grubuna göre isyancıların kontrolündeki Suriye'nin kuzeybatısında ölü sayısı 2 bin 166'ya ulaştığını belirtti.

Şam'daki Suriye Sağlık Bakanlığı'na göre hükümetin kontrolündeki bölgelerdeyse 1414 kişi daha hayatını kaybetti. Suriye'deki toplam ölü sayısı 3 bin 580'e ulaştı.
Türkiye ve Suriye'yi vuran en ölümcül depremin ardından acil ihtiyaç duyulan fonların toplanması için yardım çağrısında bulunuyor.

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