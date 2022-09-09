Kemal Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin bugün mevcut yönetimi nasıl kullandığını biliyoruz

CHP Genel Başkanı CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önemli başlıklar şöyle;

-CHP'li olmak yürekli olmak demektir. Aramıza hoşgeldiniz...

Çetelerin kol gezdiği bir ülke olduk

-Bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez. Bir kişinin iradesi felaketlere sürükler. Çetelerin kol gezdiği bir ülke olduk. Her birimizin bu ülke için görevi var.

-Bu ülkeyi kuranlara bizim borcumuz var. 99 yıldır bu mücadelenin parçası olduk. Bundan sonra da olacağız.

-Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk yaptığı iş Çocuk Esirmene Kurumu'nu kurmak oldu. Çünkü çocuklar babasız kalmıştı. 1921. Bu sosyal medeniyet demektir. En zor koşular da bunlar yapıldı.

21.Yüzyılın Türkiyesinde ekonomik bağımsızlığımız tehlike

-21.Yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar küfrettikleri adamın ayağına gidiyorlar. TC'yi yönetenlerin birilerine el açmasını kabul etmiyoruz.

-1 Haziran 1930'da Merkez Bankası kuruldu. TC'nin kendi parasını kuracak bankası yoktu. Bankası yabancılara aitti. 5 Şubat 1932 ilk Türkçe hutbe Süleymaniye Camisi'nde okutuldu. Çünkü o zamana kadar hutbeler Arapçaydı. Şu öngörüye bakar mısınız.

-1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 4 ülkeden biri Türkiye oldu.

-1936 yılında kendi denizaltımızı yaptık. 1938 çiftçi çalıştı, üretti. Onlara sahip çıkmak için Toprak mahsülleri ofisi kuruldu.

-1938'de FİSKOBİRLİK kuruldu. Şimdi fındık egemen güçlere teslim edilmek isteniyor.

-1940 Batman'da petrol bulundu. Ve ilk petrol rafinesi yapıldı.

-1944 Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödendi. Gidip hiç kimseye yalvarmadan Osmanlı'nın borçlarını ödediler.

-Fabrikalarla birlikte işçi sınıfı da oluştu. Ve işçi sınıfı için de gereken kurum kuruldu.

-Merkez Bankası 177 ton altını olduğunu açıkladı.

Emperyal güçlerin bugün mevcut yönetimi nasıl kullandığını biliyoruz

-Bugün bu tarihi bilmeniz gerektiği için anlatıyorum. Verdiğimiz mücadelemiz doğruydu. Ekonomik özgürlüğünüzü sağlayamazsanız başınız hep belaya girer.

-Emperyal güçlerin bugün mevcut yönetimi nasıl kullandığını biliyoruz.

-Çıkar mal varlığını açıklarım dediler. Çıt bile çıkarmadı.

Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor

-Bizim mücadelemiz bir halk, bir bağımsızlık mücadeledir. Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz.

-Geçmişte daha büyük olaylar da oldu. İdamlar oldu. Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor.

-Onların 7 düveli de gelse bir santim bile geri adım atmayacağız. Her türlü hakaret, iftira yapıldı, kurşunlar atıldı, öldürülmek istendik . Geri adım atmadık. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretisiyle devam ediyoruz.

-Kul hakkı yemeyiz biz. Din propagandası yaptıklarını biliyoruz. Çetelere hangi imkanların sağlandığını da biliyoruz.

-Bizim kalkınma mücadelemiz örnek alındı. Tarihin bize yüklediği sorumluluğu bilmeli ve yerine getirmeliyiz.

-Siyaset zengin olma alanı değil, halka hizmet etme alanıdır.

-Bu ülkenin gençleri geleceklerini dışarıda arıyorsa burada bir sorun var demektir.

-Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i emanet ettiği insanlar gençlerdir, sizlersiniz...

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından CHP'ye katılan gençlere rozetlerini taktı.