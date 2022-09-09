﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül CHP'nin kuruluşunun 99. yılında önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Daha sonra Parti Meclisi'ne başkanlık etmek üzere CHP genel merkezine geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Lideri mesajında: "Kurtuluşun ve kuruluşun partisi #CHP99Yaşında! Başta kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş partimizin tüm neferlerini minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere bırakılan bu büyük mirasın ve sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak; güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: