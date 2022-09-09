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Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık çıkışı" masaya yatırıldı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 21:50
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 21:53
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Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in HDP açıklamaları sonrasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme
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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları nedeniyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

Gürsel Tekin'in açıklamaları tartışmaları beraberinde getirmişti.

"İKİ LİDER KRİZE EL KOYDU"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Saymaz, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin’in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI? 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu.

Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğunu söyleyen Tekin, şöyle konuştu: 

"HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

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Abbas
9.09.2022 22:28
Meral hocam lütfen ıvır zıvır şeyler için Ülkenin Geleceğini riske atmayın, Kemal bey gibi birisini bulmak çok zor, sonsuz sevgiler  
 
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