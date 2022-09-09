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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Operasyonu biliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada bir tweet dizisi yayınladı. Bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberler yayacağına dair bilgi aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "operasyonu biliyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:25
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:40
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Operasyonu biliyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Operasyonu biliyorum
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada hesabından art arda mesajlar paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola."

İşte o paylaşımlar:

 

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Tosun Paşa
9.09.2022 16:29
Ataları gibi geldikleri gibi giderler  
 
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