Kemal Kılıçdaroğlu: Küfrettikleri adamın ayağına gidiyorlar

Türkiye’nin bugün geldiği noktada ekonomik sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“BASKILARA KATLANAMIYOR ÇÜNKÜ AÇIĞI VAR”

"Devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yürütme, yargı yok; demokrasi yok. Her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var.

Bugün, 21. yüzyılın Türkiye’sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar kızdıkları, küfür ettikleri kişilerin ayaklarına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz..."