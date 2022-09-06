Kömür fiyatları rekor üstüne rekor kırdı

Milli Gazete'nin haberine göre, kömür fiyatları arzda yaşanan bozulmaların hali hazırda krizde olan küresel enerji enerji sektörüne yeni riskler eklemesi ile yükselişe geçti.

OPIS tarafından derlenen endekse göre, Avustralya'nın Newcastle limanında yüklenen kömür spot piyasada ton başına 436,71 dolar ile tüm zamanların yeni rekoruna imza attı. Bu kapsamda fiyatlar üçe katlanmış oldu.

TONU 460 DOLAR

Vadeli fiyatlarda da rekor seviyeler görüldü. Newcastle Ekim ayı vadelileri ICE Futures Europe'ta, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla ton başına 463,75 dolara çıkarak Ocak 2016'ya kadar uzanan verilerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa'nın referans kömür fiyatı da rekor seviyede işlem görüyor.

EN SON 2011'DE REKOR KIRMIŞTI

2010-11 yıllarında yaşanan ve birkaç ay süren La Nina kasırgalarında Avustralya'nın New South Wales ve Queenslan eyaletlerindeki kömür madenlerinin ve demiryollarının yoğun yağış nedeni ile zarar görmesine sebep olmuş ve üretimin yüzde 20 ila 30 arasında düşmesine sebep olmuştu. Yaşanan bu sebepten ötürü kömür fiyatları rekor kırmıştı.

KESİNTİ FİYATLARI ARTIRABİLİR

Aralarında Marius van Straaten’in de olduğu Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, 'Avustralya kömür sevkiyatlarındaki ciddi sayılabilecek herhangi bir kesinti, yüksek kalorifer değerine sahip kömür fiyatlarını yeni zirvelere çıkarabilir' değerlendirmesinde bulundu.

TALEP ARTIYOR

Bazı alıcıların Rusya'dan yakıt ithalatından kaçınması ve birçok ülkede yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere diğer kaynaklara yapılan yatırımların yavaşlaması nedeniyle küresel gaz arzındaki daralmanın bir sonucu olarak kömür talebinde güçlü bir canlanma görülmüştü.