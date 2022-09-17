Bir dilim ekmeğe muhtaç edilen vatandaş yardım kömürlerini satmaya başladı

Cumhuriyet'in haberine göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dağıtılan yardım kömürleri tonu 1000- 2000 TL arasında internetten satışa çıkarıldı.

Kış hazırlıklarının başladığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoksul ailelere dağıtılan kömürler internetten satışa çıktı. İkinci el eşya satan platformlarda ilana koyulan yardım kömürünün tonu 1000-2000 TL’den alıcı buluyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yoksul ailelere dağıtılan kömür torbalarını üzerinde “Para ile Satılamaz” uyarısı olmasına rağmen, yoksullar aldıkları yardım kömürlerini nakit paraya çeviriyorlar.

UCUZA YARDIM KÖMÜRÜ FIRSATÇILIĞI

İnternetten satışa sunulan yardım kömürlerinin yanı sıra bu kömürleri satın alma talebi oluşturanlar da göze çarpıyor.

Fırsatçılar ücretsiz olarak verilen ve parayla satışa çıkarılan yardım kömürünü 1000-2000 TL’den alırken, normal piyasada kömürün tonu kalitesine göre 4000-6000 TL arasında değişiyor.

Yok pahasına kömür satanları eleştirmediğini söyleyen bir vatandaş "Alım gücü yüksek olan insanlar zaten sobalı evde oturmuyor. Onlar doğal gaz ile ısınıyor. Bu insanlar ayın ortasını bile kazandıkları parayla getiremiyor. Bütçe açığını kapatabilmek için verilen yardım kömürlerini satmaya başladı. Kışın ise nasıl ısınacaklarını şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Ama kömürden gelen para karınlarını doyurup yarı aç yatmalarını önlüyor" yorumunu yaptı.