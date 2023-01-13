İnternete kanmayın. Mehmet Faraç ortaya çıkardı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç ürün fiyatlarının farklı satıcılarda fahiş farklarla tüketiciye sunulduğunu belirtti.

Piyasa başıboşluğu ve fiyat anarşizminin kanıtları sadece marketlerde değil, internet üzerinden satışlarda da kendini deşifre ettiğini vurgulayan Faraç, "Bu ülkede ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sormaktan üşenmeyin." dedi.

Faraç'ın paylaşımı şöyle:

"Piyasa başıboşluğu ve fiyat anarşizminin kanıtları sadece marketlerde değil, internet üzerinden satışlarda da kendini deşifre ediyor.

Bu reçeli hakmar'dan biraz önce 19.90 TL'den aldım.

Herkese önerim; bu ülkede ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sormaktan üşenmeyin."