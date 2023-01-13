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İnternete kanmayın. Mehmet Faraç ortaya çıkardı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, piyasa başıboşluğu ve fiyat anarşizmi sonuçlarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Faraç, "Ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sormaktan üşenmeyin." dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:55
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Mehmet Faraç: Ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sorun

İnternete kanmayın. Mehmet Faraç ortaya çıkardı
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Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç ürün fiyatlarının farklı satıcılarda fahiş farklarla tüketiciye sunulduğunu belirtti. 

Piyasa başıboşluğu ve fiyat anarşizminin kanıtları sadece marketlerde değil, internet üzerinden satışlarda da kendini  deşifre ettiğini vurgulayan Faraç, "Bu ülkede ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sormaktan üşenmeyin." dedi.

Faraç'ın paylaşımı şöyle:

"Piyasa başıboşluğu ve fiyat anarşizminin kanıtları sadece marketlerde değil, internet üzerinden satışlarda da kendini  deşifre ediyor.

Bu reçeli hakmar'dan biraz önce 19.90 TL'den aldım.

Herkese önerim; bu ülkede ekmek ve su alırken bile en az üç markete fiyat sormaktan üşenmeyin."

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Mahir ŞEKİ
13.01.2023 11:34
*İşadamı görünümlü Kurnaz Bezirgan Takımı siyaset ve medyayı da kullanarak 'Başıboş Piyasa'yı Serbest piyasa diye yutturuyor.. Çünkü düzen, 'Vergisini Ödemediği Fahiş Kazanca' fırsat veriyor..  
 
vatandaş
13.01.2023 11:22
o yüzden cimri com a soracaksın, fiyatları sıralıyor, kimin pahalı kimin ucuz olduğu gözünün önünde oluyor  
 
Ötüken
13.01.2023 11:11
Diyoruz anlatamıyoruz.Şuan ülkede devlet otoritesini kaybetmiştir.Üniformalı memur zoruyla halkı sindirmekten başka gücü kalmamıştır.Ekonomi ise tam bir çete ekonomisine dönüşmüştür.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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