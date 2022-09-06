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Sürekli bulaşan virüs ortaya çıktı. Bu da bitmeyen korona

Bilim insanları ve uzmanlar, dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan korona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantının yeni bir alt türünün ortaya çıktığını açıkladı. Yetkililer, “Yeni virüs ile insanlar iyileştikten haftalar sonra tekrar Covid-19 olabilecek” ifadeleriyle insanları uyardı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:13
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Omicron’un yeni varyantı çıktı her ay bulaşabiliyor. Sürekli bulaşan virüs ortaya çıktı. Bu da bitmeyen korona

Sürekli bulaşan virüs ortaya çıktı. Bu da bitmeyen korona
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2019 yılının son haftalarından beri kamuoyunda büyük bir endişe ve panik yaratan korona virüsü ile ilgili yeni bir açıklama ve uyarı Avustralya’dan geldi.

Korona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantının BA.5 alt türünün yeni mutasyonlarının oluşabileceğini söyleyen bilim insanları bu yeni tür ile hastalığın çok daha hızlı bir şekilde yayılabileceği iddia edildi.

“ÖNCEKİ OMICRON VARYANTLARINA GÖRE DAHA BULAŞICI”

Robertson, “Omicron BA.2 bulaştıktan sonra iyileşen ve 4 hafta sonra tekrar hastalanan insanların sayısı giderek artıyor. Bazen 6 ile 8 haftaya kadar çıkabiliyor bu süre ve ikinci Covid-19’lar genellikle BA.4 ve BA.5 olabilir” ifadesini kullandı.

Bu varyantların çok daha yüksek bulaşıcılık oranları olduğuna dikkat çeken ABD’li bilim insanı David Montefiori de benzer açıklamalar yaptı.

Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli olan Profesör Montefiori, “Bu varyantların baskınlığı artıyor ve bu varyant Omicron’un önceki versiyonlarına göre çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre ABD’de mevcut Covid-19 vakalarının yüzde 88.8’i Omicron BA.5 olarak kayıtlara geçiyor.

“YENİ BİR OMİCRON BA.5 VARYANTI İNSANLARA İYİLEŞTİKTEN BİRKAÇ HAFTA SONRA YENİDEN BULAŞABİLİR”

Batı Avustralya’nın Sağlıktan Sorumlu Yöneticisi Andrew Robertson, yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Robertson, Covid-19 aşısı olanlarda ya da hastalığı geçirmiş olanlarda belli bir seviyeye kadar bağışıklık sağlandığını ifade etti.

Robertson, “Yeni bir Omicron BA.5 varyantı insanlara iyileştikten birkaç hafta sonra yeniden bulaşabilir” dedi.

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