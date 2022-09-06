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Solunabilir koronavirüs aşısına onay çıktı

Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı çıktı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:56
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 12:57
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Çİn solunabilir koronavirüs aşısına onay verdi

Solunabilir koronavirüs aşısına onay çıktı
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Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Kovid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi. "Convidecia Air" adı verilen aşı, şirketin daha önce geliştirdiği tek doz Kovid-19 aşısı "Convidecia"nın solunum yoluyla uygulanabilen bir versiyonu…

ACİL KULLANIM ONAYI VERDİ

AA'nın haberine göre; aşının enjektör ile uygulanan versiyonu, Şubat’ta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise DSÖ’den acil kullanım onayı almıştı. Aşının solunabilir versiyonunda enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt (fısfıs) kullanılıyor.
Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.
Convidecia Air, Kovid-19 aşıları arasında enjektör yerine fısfıs ile tatbik edilen ilk örnek olacak.

ÜRETİM VE UYGULAMA MALİYETLERİ DÜŞECEK

Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

DERİN DONDURUCUDA KORUNMASINA GEREK YOK

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

KLİNİK DENEMELER BAŞARILI GEÇTİ

Solunabilir aşı için yapılan, sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan klinik denemelerde güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı görülmüştü. Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin üzerinde yapılan denemede aşının, daha önce Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısından iki doz yaptırmış deneklerde solunum organlarının hücrelerini virüse daha dirençli kıldığı tespit edilmişti.

Acil kullanım onayının ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası'nda yüzde 10, Hong Kong Borsası'nda yüzde 7 değer kazandı.

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