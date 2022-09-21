Omicron’un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor

Bilim insanlarının “Covid-19 bitti mi, bitmedi mi” tartışması devam ederken endişe yaratan bir uyarı Birleşik Krallık’tan geldi Araştırmacılar bu güne kadarki en çok mutasyona uğramış Kovid-19 türü olan Omicron varyantıyla ilgili önceki varyantlardan farklı bir belirti tespit etti.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde İngiliz yetkililer, son dönemde dünyada baskın varyant halini alan Omicron BA.5’in gece gelişen bir belirtisi olduğunu duyurdu. Özetle şöyle:

Omicron varyantı, Covid-19 geçiren kişilere tekrar bulaşabiliyor.

Trinity College Dublin’den Luke O’Neill, “Omicron BA.5’in bir diğer fazladan belirtisi var o da sabahları fark ediliyor. Bu varyantı geçirenler geceleri aşırı terliyor. Omicron varyantı artık daha farklı çünkü virüs değişti” diye açıklama yaptı.