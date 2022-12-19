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  • Ozan Tufan'a 4 milyonluk büyük şok. Otomobili bakıma yollandı firma bakın ne yaptı

Ozan Tufan'a 4 milyonluk büyük şok. Otomobili bakıma yollandı firma bakın ne yaptı

Ozan Tufan 4 milyonluk otomobil şoku yaşıyor. Acun Ilıcalı'nın takımında oynayan Ozan Tufan son model otomobilini bakıma yollayınca geri alamadı. Bakın neden?

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:19
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Otomobili bakıma yollandı firma bakın ne yaptı. Ozan Tufan'a 4 milyonluk büyük şok

Ozan Tufan'a 4 milyonluk büyük şok. Otomobili bakıma yollandı firma bakın ne yaptı
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City’de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan, otomobilini bakıma götürünce büyük şoka uğradı.

Türkiye’de bir galeri aracılığıyla Almanya’dan getirttiği Audi R8 aracını yıllık bakımı için markanın Türkiye distribütörü olan firmaya götüren Tufan’ın otomobiline ‘usulsüzlük’ iddiasıyla el konuldu.

Yaklaşık 200 bin dolarlık spor otomobiline usulsüz ithalat gereği el koyan firma, Ozan Tufan hakkında da şikâyetçi oldu.

Otomobilini Almanya’dan satın alıp, usulüne göre Türkiye’ye getirdiğini belgeleyen Tufan, tüm itirazlarına rağmen otomobilini geri alamadı.

Firmayı birbirine katan ünlü Futbolcu, hem yaklaşık 4 milyonluk aracından oldu hem de usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturulacak.

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Tunas
19.12.2022 11:03
ÖTV den yırtmak için dolap çevirmiştir. Futbolculuğu gibi, işleride alavere dalavere  
 
MK
19.12.2022 10:32
İşimiz gücümüz alavere dalavere  
 
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