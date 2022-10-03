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Hull City'de Ozan Tufan gündem oldu

Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın son dönemdeki performansı, eleştirilerin odağı oldu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:24
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Hull City'nin oyuncusu Ozan Tufan gündem oldu

Hull City'de Ozan Tufan gündem oldu
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Hull City’de sular durulmuyor. Ardı ardına alınan kötü sonuçlardan 24 takımlı Championchip’te 20. sıraya inen ve Şota Arvaledze ile yollarını ayıran Hull City’de taraftarlar bu kez Fenerbahçe ’den transfer edilen Ozan Tufan’ı hedef aldı. 2-0 kaybedilen Luton maçındaki oyunu eleştirilen futbolcuya İngiliz basınI da düşük not verdi. 

FATİH TERİM ''BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNME'' DEDİ
Sezon Başında Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de ‘istenmeyen kişi’ olan ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ı 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosunda kattı.

Ilıcalı, transfer için Fatih Terim’den refarans aldığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Ozan Tufan'ı, Fatih Terim'e sordum. Fatih hocam, 'Bir dakika bile düşünme' dedi. Sergen Yaçın’a sordum, 'Kendi pozisyonunda Türkiye'nin en iyisi' dedi. Emre Belözoğlu’na sordum 'Müthiş bir potansiyel' dedi."

OZAN TUFAN İLK 4 HAFTADA 2 GOL ATTI
Ozan Tufan’ın Hull City dönemi iyi başladı. İlk hafta Bristol ve 4. hafta Burnley karşılaşmalarında ağları havalandırmayı başaran futbolcu, 5. hafta 5-2 kaybedilen West Bromwich maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlık dönüşü bir türlü form tutamayan Ozan Tufan ardı ardına alınan 5 yenilginin4’ünde ilk 11’de sahaya çıktı. 

LUTON MAÇINDA KÖTÜ PERFORMANS
Hull City’nin kendi sahasında2-0 kaybettiği Luton maçında Ozan Tufan 90 dakika forma giydi. İngiliz basını, performansı için futbolcuya maçtaki en düşük not olan 4.3’ü verdi. Sosyal medyadan büyük tepki gören Ozan Tufan için bir Hull City taraftar medya hesabı anket açtı. Ankete katılanların yüzde 90’ı Ozan’ın performansını beğenmedi. Hull City, 5 Ekim’de Wigan'ı konuk edecek.

OZAN TUFAN AYRILIRKEN ALİ KOÇ'A SİTEM ETMİŞTİ
2015-16 sezonunda Bursaspor ’dan Fenerbahçe’ye gelen Ozan Tufan, farklı dönemlerde teknik direktörler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncu, Hull City’e transfer olduktan sonra "Ben Fenerbahçe taraftarı sayesinde Ozan Tufan oldum. Onlar bana kırgın olabilir ama ben değilim. Benim kırgınlığım başkana ve kulübedir. Bir veda telefonu edebilirlerdi. Ama etmediler" demişti. 

OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE VE HULL CITY KARNESİ
Fenerbahçe formasıyla her kulvarda toplam 182 karşılaşmaya çıkan Ozan Tufan, 21 kez gol sevinci yaşarken 24 asist yaptı. Bu sezon tranfer olduğu Hull City’de Ozan Tufan’ın 10 maçta 2 golü bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nda da 65 kez forma giydi ve 9 gol attı. (Ajansspor)

 

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