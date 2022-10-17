Rusya da bir savaş uçağı kentin üzerine düştü

Rusya'nın Azak Denizi kıyısındaki Yeysk kentinde askeri bir savaş uçağı düştü. Savaş uçağının motorunda yangın çıktığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşmesinin ardından 4 katlı binada yangın çıktığını belirtti.

AVCI BORBARDIMAN UÇAĞI

Suhoy Su-34, Rus yapımı çift kişilik avcı bombardıman uçağı. Su-27 Flanker esas alınarak geliştirilen bu uçak, gece ve gündüz, yer ve hava hedeflerine nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılması amacıyla geliştirilmiştir.