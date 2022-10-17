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Rusya da bir savaş uçağı kentin üzerine düştü

Rusya Yeysk kentinde SU-34 tipi savaş uçağı eğitim sırasında yerleşim yerine düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşmesinin ardından 4 katlı binada yangın çıktığını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 19:41
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Rusya da bir savaş uçağı kentin üzerine düştü

Rusya da bir savaş uçağı kentin üzerine düştü
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Rusya'nın Azak Denizi kıyısındaki Yeysk kentinde askeri bir savaş uçağı düştü. Savaş uçağının motorunda yangın çıktığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşmesinin ardından 4 katlı binada yangın çıktığını belirtti.

AVCI BORBARDIMAN UÇAĞI

Suhoy Su-34, Rus yapımı çift kişilik avcı bombardıman uçağı. Su-27 Flanker esas alınarak geliştirilen bu uçak, gece ve gündüz, yer ve hava hedeflerine nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılması amacıyla geliştirilmiştir.

 

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