Kent merkezine düşen Rus savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı bir binanın üzerine düşmüştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü çocuk toplam 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kent ve bölgenin acil servis birimleri olay yerinde çalışıyor. Kurtarma ekipleri, doktorlar ve diğer birimleri de olay yerinde bulunuyor. Binadan tahliye edilenler geçici olarak pansiyonlara yerleştirilecek" ifadeleri kullanılarak, "Binada yaklaşık olarak 600 kişi yaşıyor. Kişilerin olay anında nerede bulunduğuna dair araştırmalar yapılıyor" denildi.

Kazada binanın 5 katında yangın çıktığı ve üst katlarda ise çökme meydana geldiği belirtilerek, yaklaşık 45 dairenin hasar gördüğü aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi, "Askeri müfettişler olayın koşullarını ve nedenlerini belirliyor" dedi.



Uçak, eğitim uçuşundaydı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" ifadeleri kullanılmış, pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlatarak sağ kurtulduğu aktarılmıştı. Uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu ifade edilmiş, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtilmişti.