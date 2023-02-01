Trabzonspor dışarıda kedi evinde kaplan

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Son Sakarmeke sürüsü de geçti stadyumun üzerinden doğuya, Küçük Liman’ın içine doğru…

Dün güneşli yaz bitti buralarda, artık mevsim kıştır.

Bu gece 36’ncı kez namağlubiyeti sürdürmenin keyif zamanı da olsa, canım sıkılır hep aydınlık havanın kararıp homurdanan bulutlara dönüşmesine…

Mevsim artık soğuk, gölgelerin yönü ile futbolun şekli döndü bu ülkede. Bu ligde bırakın 3 milyon Euro’yu, 3 milyon Liralık topçu bile belki birkaç tane bulursunuz. İnanın bana bir kuruş daha fazla etmezler. Tüm süper lig kulüpleri bırakın har vurup harman savurmayı artık, kimin parasını kime dağıtıyorsunuz?

Güneşin eski sıcaklığı bile yok, mevsim ligde toparlanma günleridir artık!

Sesleri gelmiyorsa tüm tribünlerin hep beraber, birbirlerinden uzak durarak ve gruplar bağırarak nereye kadar?

İlk yarı karşılaşmalarında beş gol yediği maçın rövanşına çıktı Trabzon tüm hatlarıyla.



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Hüzünlüdür böyle 90 dakikalarda yedek kulübeleri; Güney ekibinde Kudryashov ve H.Wright gibi önemli isimler sakat, Luiz Adriano ve teknik adamları Nuri Şahin cezalı. Adriano Antalya’da kaldı. Nuri Şahin üstteki kapalı camlı locadan yedek kulübesine talimat verebildi mi bilmem!

Güneş Yoroz Burnu’nun arkasında kaldı, çim zemin sıcaktan, Dere Tavukları yuvadan, yaz akşamları geride kalmıştı bu gece Akyazı’nın düzlüğünde!

Bordo mavili takımda; Hamsik, Visca, Dorukhan, Peres ve Serkan sakat olsa da vazgeçemezdi Abdullah Hoca, Djanıny, Eren ve Larsen’den…

Ama bu haftalar ligden zirvesinden ve ortasından kopma zamanıdır. Bu aylarda daha çabuk kırılıyor taraftar, duygusallaşıyor insan…

Üst üste mağlubiyet almak, son şampiyona göre değil. Elinde beyaz mendil bekleyenler, kuru mendillerini arka ceplerine katlayıp koysunlar. Bu 90 dakika sahayı iyi kullanan ama sonunu çok golle bağlayamayan bu uşaklar, hop oturtup hop kaldırdıysa da korkuyla yürekleri yine horona giren taraf oldu.

İlk 45 dakikada Trabzonsporlu Trezeguet’in sayılmayan bir ofsayt, sayılan bir nizami golüne karşı ısınan tribünler, isyan bayraklarını açtı 61’nci dakikada.

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Devre bittiğinde 1-0 galip de olsa, stresli gitti ev sahibi evindeki soyunma odasına.

İkinci yarıda ilerleyen sürede Bartra, Abdülkadir, Eren ve Djaniny verince formasını Naci, Hugo, Doğucan ve Hüseyin’e, değişmedi yine Djaniny Tavares’in kaçırdığı goller kulübeyi ve tribünleri delirtircesine!

Son haftalarda deplasmanda kedi, evinde kaplan olunca Trabzon; peşlerinden koşanları Karadeniz’in bu kıyısında ağlatmadılar.

Tribünleri çok da boş bırakmayan TSE damgalı taraftarlar! güzel, güneşli günlerin yan koltuktaki boş kalan taraftarlarını sordular ’’Neredeler?’’ diye…

Taaa, Antalya’dan kalkıp gelen iki otobüs taraftar desteğini verirken, bordo mavililerde Viking Larsen; koyduysa da yüreğini bu gece er meydanına, kırmızı beyazlılar başları dik oynayıp, dik ayrıldılar Akyazı’dan.

Bitime yakın Gbamin girerken, Siopis çıkarken alkışı alan oldu Yunanlı.

Uzatmalarda ev sahibin kapısını sık sık elde tokmakla tehlikeli bir şekilde çalan Antalya, arkada defansını unutunca, Naci ikinci golle art arda iki vuruşla tabelaya skoru yazdı.

Sahasında yine mağlup olmayan ve hafta sonu lig liderine göçmen kuşlar gibi havadan gidecek olan Avcı’nın ekibi, sanırım bu sefer şaka yapmayacak gibi!