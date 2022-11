Fizikten eksi net yapanlar fiziğe tarihten eksi net yapanlar tarih bölümüne girdi

Ülkedeki yükseköğretim sistemi sorgulanırken her ile üniversite açan AKP’nin eğitime verdiği zarar verilerle kendini gösteriyor. Üniversiteye giren öğrenciler şu an okudukları bölüme ilişkin soruları bile doğru cevaplayamıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 YKS’ye ilişkin YÖK Atlas verilerini güncelledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölümlerine son sıradan giren öğrencilerin birçoğu kendi alanlarında YKS’de eksi netler yaptı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Özellikle fizik ve tarihte eksi netle bu bölüme girenlerin sayısı oldukça çarpıcı. Fizik bölümüne son sıradan girenlerin incelendiği veriye göre tam 14 üniversiteye 1 net altında netle girildi. En düşük net Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde oldu. Bu programa son sıradan giren öğrenci fizikten -1,8 net yaptı.

Tarihte ise durum çok daha kötü. Hem Tarih-1 hem de Tarih-2 netlerinde eksi netler oldukça dikkat çekiyor. 1’in altında net yapanların sayısı Tarih-1’de 20’ye, Tarih-2’de ise 30’a yaklaşıyor. Bilecik Şeyh Edebali ve Gümüşhane Üniversitesi gibi üniversitelerde tarih programına son sıradan öğrenciler ise hem Tarih-1 hem de Tarih-2’de 1’in altında net yaptı. Bunun dışında kimya, biyoloji, coğrafya gibi programlara girenlerde de kendi bölümlerine ilişkin sorularda eksi net yapanlar göze çarpıyor.

Fizik bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle:

•Mimar Sinan Üniversitesi: -0,3

•Uludağ Üniversitesi: 0

•Adnan Menderes Üniversitesi: -1,8

•Trakya Üniversitesi: -0,8

•Erciyes Üniversitesi: -1

•Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: -0,3

Tarih bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları ise şöyle:

Tarih-1

•Artvin Çoruh Üniversitesi: -0,8

•Kafkas Üniversitesi: 0

•Atatürk Üniversitesi: 0,5

•Kırıkkale Üniversitesi: 0

•Gümüşhane Üniversitesi:0,3

•Kafkas Üniversitesi: 0

•Sinop Üniversitesi:0,5

Tarih-2

•Anadolu Üniversitesi: -0,8

•Selçuk Üniversitesi: -1,3

•Uşak Üniversitesi: -1,5

•Bandırma Üniversitesi: -1,8

•Düzce Üniversitesi: -2,3

•Van Üniversitesi: -0,8

•Fırat Üniversitesi: 0,3

•Bayburt Üniversitesi (İÖ): -1,3

Kimya, biyoloji ve coğrafya bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları ise şöyle:

Kimya

•Osmangazi Üniversitesi: -0,3

•Sakarya Üniversitesi: 0

•Atatürk Üniversitesi: 0

•Afyon Üniversitesi: 0,5

Coğrafya

•Iğdır Üniversitesi: -0,8

Biyoloji

•Gazi Üniversitesi: 0,3

•Onsekiz Mart Üniversitesi: 0,8

•Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 0

•Adnan Menderes Üniversitesi: 0,8

•Düzce Üniversitesi: 0,8

•Harran Üniversitesi: 0,5