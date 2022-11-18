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  • Fizikten eksi net yapanlar fiziğe tarihten eksi net yapanlar tarih bölümüne girdi

Fizikten eksi net yapanlar fiziğe tarihten eksi net yapanlar tarih bölümüne girdi

Yükseköğretim Kurulu, 2022 YKS’ye ilişkin YÖK Atlas verilerini güncelledi. Verilere göre son yıllardaki çarpıklık devam etti. Tarihten eksi net yapanlar tarihe, fizikten eksi net yapanlar fiziğe yerleşti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:32
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YÖK’ün verileri gerçeği ortaya koydu. Fizikten eksi net yapanlar fiziğe tarihten eksi net yapanlar tarih bölümüne yerleşti

Fizikten eksi net yapanlar fiziğe tarihten eksi net yapanlar tarih bölümüne girdi
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Ülkedeki yükseköğretim sistemi sorgulanırken her ile üniversite açan AKP’nin eğitime verdiği zarar verilerle kendini gösteriyor. Üniversiteye giren öğrenciler şu an okudukları bölüme ilişkin soruları bile doğru cevaplayamıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 YKS’ye ilişkin YÖK Atlas verilerini güncelledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölümlerine son sıradan giren öğrencilerin birçoğu kendi alanlarında YKS’de eksi netler yaptı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Özellikle fizik ve tarihte eksi netle bu bölüme girenlerin sayısı oldukça çarpıcı. Fizik bölümüne son sıradan girenlerin incelendiği veriye göre tam 14 üniversiteye 1 net altında netle girildi. En düşük net Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde oldu. Bu programa son sıradan giren öğrenci fizikten -1,8 net yaptı.

Tarihte ise durum çok daha kötü. Hem Tarih-1 hem de Tarih-2 netlerinde eksi netler oldukça dikkat çekiyor. 1’in altında net yapanların sayısı Tarih-1’de 20’ye, Tarih-2’de ise 30’a yaklaşıyor. Bilecik Şeyh Edebali ve Gümüşhane Üniversitesi gibi üniversitelerde tarih programına son sıradan öğrenciler ise hem Tarih-1 hem de Tarih-2’de 1’in altında net yaptı. Bunun dışında kimya, biyoloji, coğrafya gibi programlara girenlerde de kendi bölümlerine ilişkin sorularda eksi net yapanlar göze çarpıyor.

Fizik bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle:

•Mimar Sinan Üniversitesi: -0,3

•Uludağ Üniversitesi: 0

•Adnan Menderes Üniversitesi: -1,8

•Trakya Üniversitesi: -0,8

•Erciyes Üniversitesi: -1

•Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: -0,3

Tarih bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları ise şöyle:

Tarih-1

•Artvin Çoruh Üniversitesi: -0,8

•Kafkas Üniversitesi: 0

•Atatürk Üniversitesi: 0,5

•Kırıkkale Üniversitesi: 0

•Gümüşhane Üniversitesi:0,3

•Kafkas Üniversitesi: 0

•Sinop Üniversitesi:0,5

Tarih-2

•Anadolu Üniversitesi: -0,8

•Selçuk Üniversitesi: -1,3

•Uşak Üniversitesi: -1,5

•Bandırma Üniversitesi: -1,8

•Düzce Üniversitesi: -2,3

•Van Üniversitesi: -0,8

•Fırat Üniversitesi: 0,3

•Bayburt Üniversitesi (İÖ): -1,3

Kimya, biyoloji ve coğrafya bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları ise şöyle:

Kimya

•Osmangazi Üniversitesi: -0,3

•Sakarya Üniversitesi: 0

•Atatürk Üniversitesi: 0

•Afyon Üniversitesi: 0,5

Coğrafya

•Iğdır Üniversitesi: -0,8

Biyoloji

•Gazi Üniversitesi: 0,3

•Onsekiz Mart Üniversitesi: 0,8

•Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 0

•Adnan Menderes Üniversitesi: 0,8

•Düzce Üniversitesi: 0,8

•Harran Üniversitesi: 0,5

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The bilen amca
18.11.2022 12:00
Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız eğitimin kalitesini düşürün. Ortaokul mezunu bekçiye 16 bin öğretmene 9 bin lira maas verin. Kalite otomatik düşer zaten.  
 
Bence mahzuru yok. Bir de böyle denensin.
18.11.2022 11:56
Eğitimi olanlardan ne gördük ki. Ekonomi eğitimi alan ülkeyi yönetiyor enflasyon bilmem yüzde kaç.Bozdağ hukuğu bitirmiş, adalet bakanı olduğu önceki dönemde fetöcüler adaleti teslim almış.  
 
1000 ali
18.11.2022 11:42
Eğitim de çağ atladık. İnancı olmayanı imam hatiplere yönlendirilmesi.  
 
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