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Flaş. İptal edilen KPSS ile ilgili yeni gelişme

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili flaş bir açklama geldi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:03
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YÖK Başkanı Erol Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili flaş açklama

Flaş. İptal edilen KPSS ile ilgili yeni gelişme
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YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamada bulundu.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları sonrasında sosyal medya üzerinde dolaşan bir iddia üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruların köklü bir yayınevinin sorularıyla benzer olduğu iddialarının sonrasında ÖSYM tarafından yapılan incelemeler iddialar doğruladı ve KPSS Lisans oturumları iptal edilmişti. 

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