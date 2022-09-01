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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bölüm başkanı canlı yayında itiraf etti: Boğaziçi Üniversitesi’ne sınavsız girenler var. YÖK başkanı buna ne diyecek?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, katıldığı bir televizyon programında Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanından Boğaziçi Üniversitesi’ne sınavsız şekilde yerleştirildiğini iddia etti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:22
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:57
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Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’dan canlı yayında şoke eden itiraflar: Sınavsız girenler var. YÖK Başkanı Erol Özvar buna ne diyecek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bölüm başkanı canlı yayında itiraf etti: Boğaziçi Üniversitesi’ne sınavsız girenler var. YÖK başkanı buna ne diyecek?
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Habertürk TV’de dün akşam katıldığı Fatih Altaylı ile Teke Tek programında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi’nde birtakım Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanı ile sınavsız şekilde yerleştiğini öne sürdü.

Hakkında açılan soruşturma sonucu 22 Ağustos’ta üç ay görevden uzaklaştırılan Zenginobuz, “Yabancı öğrenci kontenjanından seçilmiş bazı Türk vatandaşlarının sınavsız olarak okula alınmasına karşı çıktığım için görevden alındım” dedi.

Geçmiş zamanda bu kontenjanın açılmasına karşı olduğunu ve FETÖ’nün bu yöntemi kullandığını belirten Prof. Dr. Zenginobuz, “YÖK’e de şikayet edeceğiz ama YÖK, yok şu an. YÖK, Boğaziçi’ne karşı saldırılan destekçisi. Biz kime şikayet edeceğiz yapılanlarla ilgili” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÜNAL ZENGİNOBUZ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, yüksek lisans derecesini de aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nden 1987 yılında aldı. Ekonomi Doktorasını Pennsylvania Üniversitesi’nden 1996 yılında alan Zenginobuz, o tarihten bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversitede Ekonomi Bölüm Başkanlığı, İktisadi Tasarım Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyeliği görevlerini yürüten Zenginobuz’un iktisat teorisi, kamu maliyesi ve sanayi iktisadı konularında çok sayıda uluslararası yayını bulunuyor.

(Kaynak: OdaTV.com)

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Deli Ziya'lar Ülkesi.
1.09.2022 11:24
Rizeli lise mezunu hep senin yüzünden bu olanlar. Peşine takılanlar lise mezunu bile değil.  
 
Mansur Yavaşı isteriiiiz
1.09.2022 11:04
Elini bir şeye uzatsan dökülüyor. Nasıl berbat ettiniz ülkemi ? Lime lime sapır sapır dökülüyor hiç mi bişey düzgün olmaz yahu? Başarısızlıkta bir numara . Akpnin gitmesi elzem oldu yeter artııııkkk.  
 
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