1.400 kişinin öldüğü Ebrar Siteleri'nin temellerini atan Tevfik Tepebaşı. 'Ben öğretmenim inşaat işlerinden anlamam'

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılarak 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri’nin B blokuna ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

109 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bina ile ilgili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı (54) ile vefat edenlerin yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Ebrar Siteleri'nin temellerini atan Tevfik Tepebaşı, yapacağı savunma öncesi yapılan kimlik kontrolünde hakimin aylık geliri ve üzerinde mal varlığı olup olmadığı sorusuna emekli bir öğretmen olduğunu, 1 araba, 20 daire ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu açıkladı.

Yıkılan sitede yakınlarını, öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini kaybettiğini söyleyen Tepebaşı mahkemede savunmasını yapmaya başladı.

"15 SENE SÜLALECE EBRAR SİTELERİ'NDE BURADA OTURDUK”

Ebrar Siteleri’ni kendisinin kurduğunu söyleyen Tepebaşı, “Ebrar, içi ve dışı temiz inşalar demektir. Sitenin bir bölümünü müteahhitler, bir bölümü de kooperatiflerce yapılmıştır. Ebrar Sitesinin oluşumu için herkesi teşvik ettim. 15 sene sülalece biz de burada oturduk” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı, yapılan inşaatı ara sıra dolaştığını söyleyerek kendisinin inşaattan anlamadığını ancak herkesin kendisini sorumlu gösterdiğini söyledi.

İddianameyi okuduğunu söyleyen Tepebaşı, ”Her ne kadar B blok inşaatı Lalezar Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılmış ise de’ denilmiş ama beni sorumlu göstermişler” ifadelerini kullandı.

"BEN İNŞAATTAN ANLAMAM ÖĞRETMENİM"

Hakimin Tepebaşı’na kooperatifte denetçi olarak göründüğünü söylemesi üzerine Tevfik Tepebaşı denetçi olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Tepebaşı, inşaat bittikten sonra belediye tarafından incelendiğini ve ‘Uygundur’ denilerek izinlerin verildiğini söyledi. Binanın Kullanıma izin verilmeden önce 15 defa denetimden geçtiğini belirten Teoebaşı,”Nasıl oluyor da hiç inşaattan anlamayan ben bundan sorumlu olabiliyorum? suçum nedir onu anlamıyorum. Ben inşaattan anlamam, ben öğretmenim kesinlikle ne proje safhasında ne de yapım safhasında ne bir çizgi çizmişimdir ne de inşaatın bir çivisine müdahale etmişimdir. Kesinlikle yönetim suçlu değildir. Ben beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

TEVFİK TEPEBAŞI'NA TUTUKLAMA, 2 SANIĞA ADLİ KONTROL

Yapılan savunmalar sonrası mahkeme heyeti, 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar Salih Tepebaşı ve Meliha Teker hakkında yurt dışına çıkış yasağı gelecek şekilde adli kontrol şartı ile serbest kalmasına ve duruşmanın bir sonraki tarihe ertelenmesine karar verildi.