Ebrar Sitesi’nin betonu elle ufalanabilecek kadar dayanıksızmış. Bin 400 kişiye mezar olmuştu

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bin 400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi’nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi.

KAYNAK: AA
Ebrar Sitesi’nin betonu elle ufalanabilecek kadar dayanıksızmış. Bin 400 kişiye mezar olmuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bin 400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi'nin L Bloku’na ilişkin deprem güvenlik değerlendirme raporu hazırlandı.

Söz konusu bloğun ilk yapı ruhsatının 2004’te tadilat yapı ruhsatınınsa 2006’da düzenlendiği belirtilen raporda, binanın statik projesine bakıldığında kolonlara ve perde duvarlara çiroz yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda şu eksikliklere yer verildi:

“Ebrar Sitesi’nde bulunan tüm binalarda betonun karışımında kırma taş kullanıldığı, betonun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu, beton içerisinde hava boşlukları ve segregasyon oluşumları bulunduğu, çimentonun birleştirici özelliğinin düşük olduğu, sahadaki gözlemlerde kolon ve kirişlerin donatı sayısı ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere aykırı olarak bir arada kullanıldığı ve etriye kanca açılarının 135 derece olmadığı belirtilmektedir. Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür.”

Raporda, teknik uygulamadan sorumlu müteahhit ve şantiye şefi ile 2002’deki zemin etüt raporunu hazırlayan firmanın asli, belediyenin ilgili birimlerindeki yapı ruhsatları ve proje kontrollerinden sorumlu olanlar ve yapı kontrollerinden sorumlu olanlarınsa tali kusurlu olduğu ifade edildi.

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