Ceviz ile beyin ilişkisi

Şekliyle tamamen beyne benziyor. Aynı şekilde en yarar verdiği organ yine beyin. Mucizevi besin ceviz ile ilgili önemli bilgileri Nörolog Dr. Mehmet Yavuz verdi. İşte o müthiş ilgiler…

Omega yağ asitleri deyince ilk akla gelen besin ürünü cevizdir. Zengin bir gıda ürünü olan ceviz ile ilgili bu zamana kadar birçok araştırma yapıldı. O araştırmalar gösterd ki, ceviz hafızayı, algıyı ve nöral etkileri iyileştiriyor ve beyin sağlığı için olumlu etkiler yaratıyor.



Beyin omega yağ asitlerinin yanı sıra PUFA, omega 3, omega 6 gibi ve diğer fitokimyasallar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Ceviz, zihin için çok faydalı

Ceviz ye, zihin açılsın sözü gerçek. Beyin ve ceviz arasındaki ilişki gerçekten de mucizevi. Çünkü yeşil kabuk kafa derisine, tahta kabuk kafatasımıza, cevizin zarı beyin zarımıza ve meyvesi beynimize benziyor.

Ceviz meyveler arasında gümüş iyon içeren tek besin. Gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ çok ilginçtir ki, beyindir. Fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından da zengin bir besin.. Dolayısıyla zihin yorgunluğunu giderici, kemik ve dişleri güçlendiren, kas rahatlatıcı etkisi yadsınamıyor. Cevizin içindeki omega 3, daha iyi düşünebilme, zihinsel fonksiyonların işlevselliğinin artırılması, zeka geliştirme, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalığı türü hastalıklarda oldukça faydalı.

Kabuklu yemişler arasında en çok antioksidana sahip olan ceviz hastalıklar karşısındaki en büyük silah. Ceviz, bir aminoasit olan arginin içeriyor. Bu madde ise damarların esnekliğini korumaya yardımcı oluyor, damar çatlamalarını önlüyor. Arter duvarımızın esnek olmasını ve pıhtılaşmayı kısmen önleyerek kan dolaşımınızın daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Ceviz kötü kolesterolü azaltıyor, kardiyovasküler sağlığının korunmasında da büyük rol oynuyor.

Ceviz beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının korunması için çok önemli. Cevizin yapısındaki bazı biyoaktif bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösteriyor. Hafızayı güçlendirici özelliği var. Zeka gelişimine katkıda bulunuyor. İçinde yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi bulunduran ceviz, çocukların beyin gelişimini destekliyor.

Yetişkinlerin zihinsel performansı artırır. Yapısındaki bazı biyoaktif bileşenler ile beyin hücrelerini koruyor. Beynin özellikle de hafıza ve mekânsal öğrenme gibi bölgelerinde iyileştirici etkileri bulunur. Düzenli olarak tüketildiğinde ise Alzheimer ile savaşıyor.