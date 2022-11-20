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Dünya Kupası'nda gözler bu yıldız futbolcuları arayacak

Her futbolcunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda forma giymektir.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:31
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10 dünya yıldızı Katar'da forma giyemeyecek. İşte o isimler

Dünya Kupası'nda gözler bu yıldız futbolcuları arayacak
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Bu hayali gerçekleştirmek için aylarca yıllarca çalışır ama bir sakatlık tüm umutları suya düşürür.
Bu akşam başlayacak Dünya Kupası'nda bir çok futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Onların arasında 10 isim var ki, futbolseverler onları çok arayacak.
İşte o isimler.

Paul Pogba (Fransa)
Fransa Milli Takımının en önemli isimlerinden biriydi.
Pogba, Eylül ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Şampiyonada yok.

Sadio Mane (Senegal)
Senegal'in yıldız forveti Sadio Mane, Katar kadrosunda yer almasına rağmen Pazar günkü turnuvanın açılış maçından iki gün önce kadrodan çıkmak zorunda kaldı. Mane, bu ayın başlarında kulübü Bayern Münih'de oynarken bacağından sakatlandı.Katar'da yok.

Marcus Reus (Almanya)
Dünya Kupası'nda  Marcus Reus da şanssızlıktan nasibini aldı.
33 yaşındaki yıldız bu kupa için Alman Milli Takımının önemli bir silahı olacaktı.Ancak ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Diogo Jota (Portekiz)
Portekiz'in hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Diogo Jota, Dünya Kupası'nda takımının ilk 11'indeki ilk isimler arasında yer alacaktı. Ancak Jota, Ekim ayında Liverpool'da baldırından geçirdiği sakatlık iyileşmediği içim
takımdan ayrı kaldı.

Amine Harit (Fas)
Fas Milli Takımının vazgeçilmezlerinden biri.
Marsilyalı yıldız, Doha'ya gitmeden önce son kulüp maçında dizinden sakatlandı.
25 yaşındaki forvet Katar'a tribünden arkadaşlarını desteklemek için gidecek, sahada yer alamayacak.

Arthur Melo (Brezilya)
Brezilyalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz Ekim ayında kulübü Liverpool'da antrenman yaparken sol uyluğunu sakatladı. 
22 yaşındaki futbolcu üzüntüsünü "Bu şansızlık tam büyük bir çaba ve çok çalışmanın ardından kendimi yeni takımımda  savaşmaya kararlı olduğum bir zamanda geldi" diye dile getirdi.

N'Golo Kante (Fransa)
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, takımının Avusturya ile yapacağı açılış maçında orta sahasında N'Golo Kante'nin yokluğunu arayacak. 33 yaşındaki yıldız oyuncu
Geçen ay ciddi bir sakatlık geçirdi ve  Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Jojo Wallacott (Gana)
Gana Milli Takımı 24 Kasım'da Portekiz maçıyla karşı Dünya Kupası başlarken, tecrübesi kalecisi Jojo Wallacott'tan yoksun olacak.
Wallacott, geçen hafta İngiltere liginde Charlton Athletic formasıyla oynarken  parmağından sakatlandı ve 26 kişilik kadronun dışında bırakıldı.

Giovani Lo Celso (Arjantin)
Arjantin orta sahasının çok önemli bir ismi  olan Giovani Lo Celso, geçen ay yaşadığı bir kas yırtılmasının ardından kadro dışı bırakıldı.  Teknik Direktör Lionel Scaloni kadrosunda 26 yaşındaki yıldızın yerini dolduracak kimse olmadığını belirterek,  "Sayısal olarak bir yedek var, ancak futbol açısından yok" dedi.

Ve Karim Benzama(Fransa)
Fransa Milli Takımı'nın en önemli silahı şampiyonaya saatler kala antrenmanda sakatlandı.
Hemen Doho'da hastaneye kaldırılan Benzama'nın
sol kalçasında bir kas yırtılması olduğu belirlendi.
Fransa Futbol Federasyonu, Karim Benzema'nın  Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bunlar da ileri yaşları nedeniyle dünya kupasında son kez izleyeceğimiz yıldızlar. 2026'da sahada değil bizim gibi ekran başında olurlar.

1-Lionel Messi, Arjantin

2-Cristiano Ronaldo, Portekiz

3-Luka Modric, Hırvatistan

4-Luis Suarez, Uruguay

5-Thiago Silva, Brezilya

6-Yuto Nagamoto, Japonya

7-Manuel Neuer, Almanya

8-Aymen Mathlouthi, Tunus

9-Sergio Busquets, İspanya

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