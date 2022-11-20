Kılıçlı gösteriyle Dünya Kupası açılışı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar-Ekvator maçı öncesi, stat dışında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Karşılaşma öncesi taraftarlar stad önünde toplanarak takımlarını destekledi.
Karşılaşma öncesi stad çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Açılıştaki figürler ise dikkat çekti.
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