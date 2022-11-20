20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kılıçlı gösteriyle Dünya Kupası açılışı

Kılıçlı gösteriyle Dünya Kupası açılışı

Katar'daki Dünya Kupası açılışında yapılan ilginç gösteriler gündeme oturdu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 18:21
Takip Et

Dünya Kupası açılışına kılıçlı gösteri damga vurdu

Kılıçlı gösteriyle Dünya Kupası açılışı
+
Aa
-

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar-Ekvator maçı öncesi, stat dışında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar stad önünde toplanarak takımlarını destekledi.

Karşılaşma öncesi stad çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Açılıştaki figürler ise dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
3
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
7
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
﻿İnsanlar 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilir. Rockefeller Üniversitesi araştırdı
﻿İnsanlar 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilir. Rockefeller Üniversitesi araştırdı
﻿İnsanlar 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabilir. Rockefeller Üniversitesi araştırdı
﻿Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
﻿Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
﻿Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
﻿Mars'ın eskiden okyanuslarla kaplı olduğu ortaya çıktı
﻿Mars'ın eskiden okyanuslarla kaplı olduğu ortaya çıktı
﻿Mars'ın eskiden okyanuslarla kaplı olduğu ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.