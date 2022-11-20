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Fransa'da Benzema'nın alternatifi belli oldu

Fransa Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesi Benzema şoku yaşanıyor.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:40
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Fransa'da büyük şok. Deschamps'tan Benzema açıklaması

Fransa'da Benzema'nın alternatifi belli oldu
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Antrenmanda sakatlanan Benzema'nın yerinin nasıl doldurulacağı tartışma konusu olurken, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps açıklama yaptı.
Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum." diye konuştu.
Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz." ifadesini kullandı.
Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.
1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.
Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.
D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

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