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Galatasaray'ın yıldızı Katar hedefini açıkladı

Katar'da Süper Lig'den tanıdık bir isim sahneye çıkacak...

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:41
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"İlk hedefimiz gruptan çıkmak" Victor Nelsson'dan flaş çıkış

Galatasaray'ın yıldızı Katar hedefini açıkladı
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı'yla mücadele edecek Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı taraftarların Katar'a gelirken kendisini uğurlamasından dolayı çok güzel duygular hissettiğini söyledi.
Nelsson, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvadaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü Tunus ile karşılaşacak Danimarka'nın gerçekleştireceği antrenmandan önce AA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Milli takım kafilesiyle Katar'a gelmeden önce sarı-kırmızılı taraftarların Danimarka'da kendisi için yaptığı uğurlama töreniyle ilgili konuşan 24 yaşındaki stoper, "Kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Dünya Kupası için Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Çok güzel duygular yaşadım. Bu, benim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Victor Nelsson, "Turnuvaya başlamak için hazırım. Hızlı ve güçlü hissediyorum. İlk maçı oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.
Son şampiyon Fransa, Avustralya ve Tunus ile karşılaşacakları D Grubu'ndaki son 16 turu şanslarını da değerlendiren Nelsson, "Dünya Kupası'nda en iyi takımlar mücadele ediyor. Son 16 turuna yükselmemiz gerekiyor. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu zor olacak çünkü turnuvada çok güçlü takımlar var. Ancak bunu başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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