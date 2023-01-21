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10 başıboş köpek yaşlı kadına saldırdı. Daha ne kadar bu soruna kayıtsız kalınacak

Bursa'da 10 başıboş köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Kadın ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: Daha ne kadar bu soruna kayıtsız kalınacak

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:15
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10 köpek yaşlı kadına saldırdı

10 başıboş köpek yaşlı kadına saldırdı. Daha ne kadar bu soruna kayıtsız kalınacak
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İHA'da yer alan habere göre olay, merkez Yıldırım ilçesinde Karapınar Mahallesi 134. Sokak üzerinde meydana geldi. F.B., (77) adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını 10 tane başıboş köpek sardı. Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu.



O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
 

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Berat
21.01.2023 17:37
Olması gereken o bölgede yaşayan başıboş köpeklerden zarar gören vatandaşlar muhtar, belediye başkanı ile görüşmeli. Önlem almayan yönetici sandıkta gider, iş yapacak olan yönetici gelir.  
 
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