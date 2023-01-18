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Bir başıboş sokak köpeği vakası daha: 11 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Bir başıboş sokak köpeği vakası daha yaşandı. İzmir Torbalı’da 11 yaşındaki M.T., bisikletiyle seyir halindeyken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçmak isteyen M.T. gidonunu aniden ola kırınca kaza kaçınılmaz oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 03:02
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11 yaşındaki çocuk sokak köpeği yüzünden canından oluyordu

Bir başıboş sokak köpeği vakası daha: 11 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı
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İzmir’in Torbalı ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken köpek saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

İHA’nın haberine göre; olay, saat 16.45 sıralarında Naci Tuncer Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bisikletiyle giden 11 yaşındaki A.U., kendisine doğru sokak köpeğinin koştuğunu görünce bisikletinin gidonunu kırarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil A.U.’ya çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk kontrollerinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin çarptığı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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