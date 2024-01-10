- 10 Ocak Özgür Gazeteciler Günü…

FETO medyasının kamuoyunu gücünü o kadar takdir ettiler ki “bizim de olsun” dediler.

21 yılda medyanın yüzde 95’ine sahip oldular.

Halkın gerçekleri öğrenme hakkı yerine yalan, dolan ve kumpas videoları ile halkı aldatmaya, gerçekleri gizlemeye başladılar.

Hitler’in Nazi Almanya’sının ikinci şansölyesi Dr. Paul Joseph Goebbels’in 1933-1945 yılları arasında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı ile yapmış olduğu aldatıcı yalan yayınların kat kat fazlasını AKP iktidarı yaptı ve yapıyor.

Sarayın yandaş medyası halkın haber alma hakkını engelliyor.

Kumpas haberler ve yalanlarla milleti uyutuyor.

Yandaş medyaya kamu reklamları ile milyonlarca liralık parasal destek sağlanırken kamu bankaları da kredi vermese çok bonkör davranıyor.

Gelelim özgür medyaya.

Gazeteciler, fiziki saldırılar ve siyasi yargı kararlarının yanı sıra RTÜK cezaları ile sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyor.

Türkiye'de özgür medyaya uygulanan baskı ve sansür çok bir sorundur.

Türkiye'de AKP döneminde birçok gazeteci tutuklandı ve haklarında davalar açıldı.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, önceki yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165'inci sırada yer aldı.

Türkiye, Freedom House örgütü raporunda basın özgürlüğünde “Özgür Değil” İnternet özgürlüğünde ise “Kısmen Özgür” olarak yer aldı.

AKP iktidarı dezenformasyon yasası çıkartarak yalan haberlerle mücadele edeceğini açıkladı ama 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi yalan haberleri ile rekor kırdı yandaş medya.

Gelelim 10 Ocak çalışan gazeteciler gününe…

1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlandı.

1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "10 Ocak çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi.

Ben tüm basın meslek kuruluşları ile sendikalara bu adı değiştirmek için şöyle bir isim değişikliği öneriyorum:

- 10 Ocak Özgür Gazeteciler Günü…

Çok mutluyum.

Çünkü 1969’dan bu yana çalışmaya devam özgür bir gazeteciyim.