10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 10 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Show Ana Haber
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:30 Habertürk Ortak Yayını
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afer
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
23:30 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış
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