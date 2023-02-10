10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

10 Şubat Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 10 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 10 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:35
Takip Et

10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
+
Aa
-

İzleyiciler 10 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Show Ana Haber

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:30 Habertürk Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afer

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

23:30 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
4
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
5
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
6
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
7
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.