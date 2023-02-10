10 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 10 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Şubat Cuma bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Show Ana Haber

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:30 Habertürk Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afer

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

23:30 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış