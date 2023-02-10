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Organizasyon ve acil müdahale yetersiz kalınca AFAD'ın eski başkanı Tanzanya'dan çağrıldı

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından koordinasyon ve acil müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen AFAD’ın eski başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu göreve çağırıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:15
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Acil müdahale yetersiz kalınca AFAD'ın eski başkanı Mehmet Güllüoğlu Tanzanya'dan çağrıldı

Organizasyon ve acil müdahale yetersiz kalınca AFAD'ın eski başkanı Tanzanya'dan çağrıldı
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Yaşanan depremlerin ardından planlama, koordinasyon ve acil müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen AFAD’ın eski başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu göreve çağırıldı.

AFAD Başkanlığı yaptıktan sonra Tanzanya Büyükelçiliği’ne atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremle ilgili çalışmalarda görev almak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, Adana merkezli çalışmaları koordine etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında AFAD’ın tepki çekmesi üzerine hükümet yeni görevlendirme yaptı.

Daha önce Kızılay Başkanı ve AFAD Başkanlığı’nı yürüten ve sonrasında 2020’de Tanzanya’ya Büyükelçi olarak atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, depremin yaşanmasından bir gün sonra 7 Şubat’ta Adana’da göreve başladı.

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1950
10.02.2023 11:06
Akp-MHP yönetimi, bu ülkenin Yıkım-Zillet-Harami Dönemi olarak anılacak, umarım seçimde gereken dersi verirsiniz, sonrada hesap sorulmasını sağlarsınız!!!  
 
Ali yazar
10.02.2023 10:43
Adamın ayağını kimin yakını kaydirdi  
 
BAHÇELERİ KURUSUN
10.02.2023 10:42
ARKA BAHCEDEN TOPLADİKLARİ ÇÜRÜK MEYVELER BU ULKEYİ BATİRDİLAR.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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