Organizasyon ve acil müdahale yetersiz kalınca AFAD'ın eski başkanı Tanzanya'dan çağrıldı

Yaşanan depremlerin ardından planlama, koordinasyon ve acil müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen AFAD’ın eski başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu göreve çağırıldı.

AFAD Başkanlığı yaptıktan sonra Tanzanya Büyükelçiliği’ne atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremle ilgili çalışmalarda görev almak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, Adana merkezli çalışmaları koordine etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında AFAD’ın tepki çekmesi üzerine hükümet yeni görevlendirme yaptı.

Daha önce Kızılay Başkanı ve AFAD Başkanlığı’nı yürüten ve sonrasında 2020’de Tanzanya’ya Büyükelçi olarak atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, depremin yaşanmasından bir gün sonra 7 Şubat’ta Adana’da göreve başladı.