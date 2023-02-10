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Depremde can kaybı 18 bin 342 oldu

Kahramanmaraş'taki 2 büyük depremde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:38
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Depremde can kaybı artıyor. Ölü sayısı 18 bin 342 oldu

Depremde can kaybı 18 bin 342 oldu
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, son durumu paylaştı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 74 bin 242 oldu. 

Depremin 5. gününde de yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı. 

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Teist
10.02.2023 09:48
Ölü sayısı gizlenecek. Bu yıkımları kim ve neden yapıyor? Kim yapıyorsa çık ulan karşıma  
 
E
10.02.2023 09:46
Hatay'da deprem den kurtulan tanıdık en az Hatay'da 70 bin kişi öldüğünü söyledi  
 
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