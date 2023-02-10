Depremde can kaybı 18 bin 342 oldu

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, son durumu paylaştı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 74 bin 242 oldu.

Depremin 5. gününde de yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.