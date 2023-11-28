100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı

İspanya’da yapılan çalışmadan 100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı

100 yaşına kadar sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamak ister miydiniz? İspanya’da yapılan bir çalışma, yüzyılını aşan insanların ortak bazı kişilik özelliklerine sahip olduğunu ortaya koydu.

İşte bu 8 özellik…

NEŞE:

Çalışmaya katılan 100 yaşındaki bir kadın, “98 yaşına kadar dikiş makinesi kullanıyordum, şimdi ise zeka oyunlarıyla vakit geçiriyorum ve sudoku öğrenmeye çalışıyorum. Aşağıya asansörle insem de, bacaklarımı güçlendirmek için yukarı merdivenle çıkıyorum” diyor. Bunlar, hayata tutkun ve enerjik bir insanın yapabileceği aktiviteler ve neşe duymayı gerektiriyor.

BAĞLILIK:

Aile, iş ve kişisel amaçlara bağlı kalmak, yaşam süresini artırıyor.

SOSYALLİK:

Görüştüğümüz kişilerin tamamı, sosyal ilişkilerden hoşlandıklarını ve aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla sıcak ilişkiler kurduklarını söylüyorlar.

POZİTİFLİK:

Sahip olduklarının değerini bilerek, zor zamanlarda bile şükran duygusunu kaybetmeyerek ve hayattan keyif almayı bilerek pozitif bir bakış açısı sergiliyorlar.

KONTROL:

Sorumluluk sahibi olmak ve kararlı olmak. Böylece hem olası kötü sonuçlardan kaçınıyorlar, hem de kendi hayatlarının efendisi olup kararlarını kendileri verip sorumluluklarını üstleniyorlar.

ZEKÂ:

Yüzyılını aşan insanların bir başka ortak özelliği de zeki olmaları. İyi bir bellek, hızlı

konuşmalara ayak uydurabilme, geçmişte akademik veya mesleki alanda başarı göstermiş olmak, zekâyı gösteren ortak özellikler arasında yer alıyor.

DAYANIKLILIK:

Zorlukları aşabilen, hatta bu zorluklardan daha güçlü çıkan insanlar daha uzun yaşıyor.

ENTELEKTÜEL MOTİVASYON:

Çalışmaya katılan yaşlılar, meraklı olmak ve öğrenmeye açık olmak olarak tanımladıkları bu özellik sayesinde, okula gidememiş olsalar bile okuma yazmayı öğrenmiş, çok sayıda kitap okumuş, dünyada neler olduğunu takip etmiş ve araştırmışlar.

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