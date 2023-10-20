Uzun ve sağlıklı yaşamanın 12 formülü ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı. Yaşlanmayı unutun

Editör: Naim Arıoğlu

Uzun ve sağlıklı yaşamanın formülleri aranmaya devam ediyor. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

Uzmanlar uzun ve çok sağlıklı yaşamanın formüllerini açıkladı.

İşte uzun ve sağlıklı yaşamanın 12 formülü…

-Spor yapın

Spor yapmak sadece bedenimiz için değil, ruh halimiz için de faydalıdır ve mutluluk hormonu salgılanmasına katkıda bulunur. Zamanım yok veya üşeniyorum diyenler için bir önerimiz var.

Günde sadece 10 dakika ip atlamak, birçok kardiyo egzersizini bir arada yapmanızı ve hızlıca kilo vermenizi sağlayabilir.

-Düzenli uyku alın

Metabolizmamızın sağlıklı çalışması için düzenli uykunun çok önemli olduğunu uzmanlar belirtiyor. Vücudumuzun, beynimizin ve organlarımızın dinlenebilmesi için her gün yaklaşık olarak aynı saatlerde yatıp kalkmaya dikkat etmeliyiz.

-Su tüketin

Suyun yaşamsal bir rol oynadığını uzmanlar sık sık hatırlatıyor. Vücudumuzun %75’i sudan oluşuyor ve içinde birçok hayati bileşen bulunuyor. İçimizdeki suyu ihmal etmeyelim ve günde en az 8 bardak su tüketelim.

-Sevdiğiniz işi yapın

İşinizden memnun değilseniz ve bırakamıyorsanız moralinizi bozmayın. Her gün iş aramaya devam edin, belki iki haftada belki 5 ayda yeni işinize başlarsınız, asla vazgeçmeyin. Yeni işinize başladığınızda eski işinize veda etmek size çok iyi gelecek.

-Lifli beslenin

Lifli gıdalar sindirim sistemimizi düzene sokar, kan kolesterolünü azaltır ve kilo alımını önler. Lifli gıdaları günlük beslenmenize kesinlikle katın.

-Kahvaltıda protein alın

Alın Protein sağlığımız için çok kritik bir besin maddesidir ve günün en önemli öğünü olan kahvaltıda mutlaka yer almalıdır.

-Affedin

Ne yaşadıysanız yaşayın, geçmişi geride bırakın. Kin tutmak ve intikam almak gibi duygular hem sağlığınıza hem de mutluluğunuza zarar verir. Bir noktada takılıp kalmayın, affedin ve hayatın güzelliklerini görün. Affetmek başta zor gelebilir ama kesinlikle imkansız değildir. Zamanla ve sevgiyle her şey düzelir…

-Hazır gıdalardan uzak durun

Monosodyum glutamat gibi zararlı bir maddeyi her gün hayatımıza sokuyoruz. Hazır gıdalardan ve kimyasallardan kaçının ve organik bir yaşam sürün.

-Hobilerinizle ilgilenin

Gün içinde istemediğimiz birçok şeyi yapmak zorunda kalabiliyoruz. Peki ya kendimiz? Kendimize zaman ayırmayı hak etmiyor muyuz? Sizi mutlu eden hobilerinizle en azından günde yarım saat ilgilenin.

-Check Up Yaptırın

6 ayda bir check-up yaptırmayı ihmal etmeyin. Hastalıkların erken tanısı hayat kurtarıcı olabilir.

-Multivitamin kullanın

Vitaminlerin kilo yaptığına dair endişeleri kenara atın ve doktorunuzun tavsiyesiyle multivitamin kullanın.

-Alkol ve sigaradan kaçının

Alkol, arada sırada içenler için keyif, sürekli içenler içinse maalesef bir ölüm kapanıdır. Alkolü ve içinde 4000 zehir barındıran sigarayı hayatımızdan çıkartırsak sağlığımıza en büyük iyiliği yapmış oluruz.