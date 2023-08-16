100 yaşındaki CHP nasıl iktidar olur?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre dün itibarı ile 134 parti var.

Resmi kayıtlara göre;

En eski birinci parti; Demokrat Parti (DP) 23 Haziran 1983’te kuruldu.

“Asırlık Çınar” diye tanımlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 09 Eylül 1992’de kurulmuş görülüyor.

CHP’nin resmi web sayfasına göre;

“CHP, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır…”

Peki, CHP yöneticileri 12 Eylül darbesinin izleri silinirken Yargıtay sicilindeki bu hatayı düzelttirmek için neden hukuken gereğini yapmıyorlar?

CHP iktidarının icraatlarına da bakalım:

17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresini düzenledi.

13 Ekim 1923: İsmet İnönü’nün, "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır" kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.

29 Ekim 1923: CHP’nin yasa tasarısı ile Cumhuriyetin ilan edildi.

1924: Halifeliğin kaldırıldı, Öğretim Birliği, Medreselerin Kapatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kapatıldı.

1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatıldı, Aşar Vergisi Kaldırıldı, Şapka Kanunu çıktı, Ankara Hukuk Mektebi kuruldu, Miladi Takvim kabul edildi.

1926: Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu çıkarıldı.

1927: Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu çıktı

1928: Yeni Harflerin Kabulü, Millet Mekteplerinin Açılışı, Uluslararası Rakamların Kabulü

1929: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

İşte Genel Başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki CHP iktidarı tarafından kurulan fabrikalar

1924: Ankara Fişek Fabrikası

1924: Gölcük Tersanesi

1925: Şakir Zümre Fabrikası

1925- Eskişehir Hava Tamirhanesi

1926: Alpullu Şeker Fabrikası

1926: Uşak Şeker Fabrikası

1926: Kırıkkale Mühimmat Fabrikası

1927: Bünyan Dokuma Fabrikası

1927: Eskişehir Kiremit Fabrikası

1928: Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası

1928: Ankara Çimento Fabrikası

1929: Ankara Havagazı Fabrikası

1929: İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası

1930: Kayaş Kapsül Fabrikası

1930: Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası

1934: Eskişehir Şeker Fabrikası

1934: Turhal Şeker Fabrikaları

1934: Konya Ereğli Bez Fabrikası

1934: Bakırköy Bez Fabrikası

1934: Bursa Süt Fabrikası

1934: İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası Temel Atma

1934: Zonguldak Antrasit Fabrikası Temel Atma

1934: Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası

1934: Keçiborlu Kükürt Fabrikası

1934: Isparta Gülyağı Fabrikası

1934: Ankara, Konya, Eskişehir Ve Sivas Buğday Siloları

1935: Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası açıldı

1935: Kayseri Bez Fabrikası Temel Atma

1935: Nazilli Basma Fabrikası Temel Atma

1935: Bursa Merinos Fabrikası Temel Atma

1935: Gemlik Suni İpek Fabrikası Temel Atma

1935: Keçiborlu Kükürt Fabrikası

1935: Ankara Çubuk Barajı

1936: Zonguldak Taş Kömür Fabrikası

1936: Barut, Tüfek Ve Top Fabrikası

1936: Nuri Demirağ Uçak Fabrikası İlk Türk Uçağı Nud-36 Üretildi

1936: Malatya Sigara Fabrikası

1936: Bitlis Sigara Fabrikası

1937: Malatya Bez Fabrikası

1934: İzmit Kağıt Ve Karton Fabrikası

1937: Karabük Demir Çelik Fabrikası Temel Atma

1938: Divriği Demir Ocakları

1938: İzmir Klor Fabrikası

1938: Sivas Çimento Fabrikası Temel Atma

5 Şubat 1937 tarihinde laiklik devrimi anayasaya eklendi.

Bu tablo CHP’nin bugün dahi yaşanması mümkün olmayan onur tablosudur.

1945 yılında CHP dışında Nuri Demirağ liderliğinde Millî Kalkınma Partisi (MKP) kuruldu. 1946 genel seçimlerine çok partili girildi.

Demokrat Parti (DP) kuruldu ve 1950 genel seçimlerinin kazanarak CHP iktidarını sonlandırdı.

1960 darbesi yaşandı.

1980 darbesi ile CHP ve siyasi partiler kapatıldı.

Ve 43 yıldır CHP tek başına iktidar olamadı.

14 ve 28 mayıs seçimlerin kaybedilmesi üzerine CHP’de, “değişim, dönüşüm” görüşü öne çıktı.

Soru şudur:

100 yaşındaki CHP nasıl iktidar olur?