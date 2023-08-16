Orhan UĞUROĞLU
100 yaşındaki CHP nasıl iktidar olur?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre dün itibarı ile 134 parti var.
Resmi kayıtlara göre;
En eski birinci parti; Demokrat Parti (DP) 23 Haziran 1983’te kuruldu.
“Asırlık Çınar” diye tanımlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 09 Eylül 1992’de kurulmuş görülüyor.
CHP’nin resmi web sayfasına göre;
“CHP, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır…”
Peki, CHP yöneticileri 12 Eylül darbesinin izleri silinirken Yargıtay sicilindeki bu hatayı düzelttirmek için neden hukuken gereğini yapmıyorlar?
CHP iktidarının icraatlarına da bakalım:
17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresini düzenledi.
13 Ekim 1923: İsmet İnönü’nün, "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır" kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.
29 Ekim 1923: CHP’nin yasa tasarısı ile Cumhuriyetin ilan edildi.
1924: Halifeliğin kaldırıldı, Öğretim Birliği, Medreselerin Kapatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kapatıldı.
1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatıldı, Aşar Vergisi Kaldırıldı, Şapka Kanunu çıktı, Ankara Hukuk Mektebi kuruldu, Miladi Takvim kabul edildi.
1926: Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu çıkarıldı.
1927: Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu çıktı
1928: Yeni Harflerin Kabulü, Millet Mekteplerinin Açılışı, Uluslararası Rakamların Kabulü
1929: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
İşte Genel Başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki CHP iktidarı tarafından kurulan fabrikalar
1924: Ankara Fişek Fabrikası
1924: Gölcük Tersanesi
1925: Şakir Zümre Fabrikası
1925- Eskişehir Hava Tamirhanesi
1926: Alpullu Şeker Fabrikası
1926: Uşak Şeker Fabrikası
1926: Kırıkkale Mühimmat Fabrikası
1927: Bünyan Dokuma Fabrikası
1927: Eskişehir Kiremit Fabrikası
1928: Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası
1928: Ankara Çimento Fabrikası
1929: Ankara Havagazı Fabrikası
1929: İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası
1930: Kayaş Kapsül Fabrikası
1930: Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası
1934: Eskişehir Şeker Fabrikası
1934: Turhal Şeker Fabrikaları
1934: Konya Ereğli Bez Fabrikası
1934: Bakırköy Bez Fabrikası
1934: Bursa Süt Fabrikası
1934: İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası Temel Atma
1934: Zonguldak Antrasit Fabrikası Temel Atma
1934: Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası
1934: Keçiborlu Kükürt Fabrikası
1934: Isparta Gülyağı Fabrikası
1934: Ankara, Konya, Eskişehir Ve Sivas Buğday Siloları
1935: Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası açıldı
1935: Kayseri Bez Fabrikası Temel Atma
1935: Nazilli Basma Fabrikası Temel Atma
1935: Bursa Merinos Fabrikası Temel Atma
1935: Gemlik Suni İpek Fabrikası Temel Atma
1935: Keçiborlu Kükürt Fabrikası
1935: Ankara Çubuk Barajı
1936: Zonguldak Taş Kömür Fabrikası
1936: Barut, Tüfek Ve Top Fabrikası
1936: Nuri Demirağ Uçak Fabrikası İlk Türk Uçağı Nud-36 Üretildi
1936: Malatya Sigara Fabrikası
1936: Bitlis Sigara Fabrikası
1937: Malatya Bez Fabrikası
1934: İzmit Kağıt Ve Karton Fabrikası
1937: Karabük Demir Çelik Fabrikası Temel Atma
1938: Divriği Demir Ocakları
1938: İzmir Klor Fabrikası
1938: Sivas Çimento Fabrikası Temel Atma
5 Şubat 1937 tarihinde laiklik devrimi anayasaya eklendi.
Bu tablo CHP’nin bugün dahi yaşanması mümkün olmayan onur tablosudur.
1945 yılında CHP dışında Nuri Demirağ liderliğinde Millî Kalkınma Partisi (MKP) kuruldu. 1946 genel seçimlerine çok partili girildi.
Demokrat Parti (DP) kuruldu ve 1950 genel seçimlerinin kazanarak CHP iktidarını sonlandırdı.
1960 darbesi yaşandı.
1980 darbesi ile CHP ve siyasi partiler kapatıldı.
Ve 43 yıldır CHP tek başına iktidar olamadı.
14 ve 28 mayıs seçimlerin kaybedilmesi üzerine CHP’de, “değişim, dönüşüm” görüşü öne çıktı.
Soru şudur:
100 yaşındaki CHP nasıl iktidar olur?